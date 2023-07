¿Qué es la inercia del sueño que no te deja despertar temprano y cómo superarlo?

Muchas personas han sentido una gran pesadez al momento de despertar, no pueden abrir bien los ojos, no están alertas de lo que pasa a su alrededor, o directamente regresan a la cama a dormir porque no hay energía suficiente para iniciar el día con todo el ánimo. Este problema ser mucho más grave de lo que crees, pues la ciencia se ha ocupado de estudiarlo durante varios años.

Por qué no me puedo levantar temprano

Existen ciertos casos en los que levantarse tarde o no poder pararse de la cama durante las primeras horas del día se debe a un problema o trastorno neuronal. El nombre que le ha dado la ciencia es "inercia del sueño", y es posible detectarlo porque te cuesta "estar atento", sigues con sueño y tu rendimiento cerebral es deficiente, como lo indica Raphael Vallat de la Universidad de Berkeley, California, y rescata BBC.

La ciencia ha estudiado este fenómeno desde hace varios años. Crédito: AP Photo

La Universidad de Harvard, de acuerdo con el mismo medio, lo ha descrito desde sus primeros estudios del problema que datan del año 2006, como "el deterioro del rendimiento cognitivo que se produce inmediatamente después de despertarnos, que decae durante decenas de minutos".

Lamentablemente, este problema puede atraer numerosos problemas a las personas que trabajan de noche, a quienes entran en la madrugada, o a los que tienen responsabilidades de alto nivel inmediatamente después de levantarse, llegando a provocar numerosos accidentes alrededor del mundo. Por ejemplo, choques que cobraron la vida de decenas de personas.

La inercia del sueño puede provocar accidentes. Crédito: AP Photo

Cómo reducir este efecto

Una de las principales recomendaciones médicas para reducir la inercia del sueño, es dormir cómodamente las horas adecuadas a tu edad y en momentos que lo requiera el cuerpo. Dormir poco, y despertar durante el sueño profundo podrían ser factores que agraven esta situación.

Por otra parte, en caso de que necesites estar alerta durante cierto tiempo y el sueño empiece a ser frecuente, puedes apoyarte de sonidos como la música. No te olvides de llevar una buena bocina para conectar tu celular con el artista que más te guste en el momento. Tomar café, dejar la luz prendida y hacer ejercicio antes de dormir son otros consejos que no están comprobados por la ciencia, pero que podrían ser de ayuda.

Evita tomar decisiones importantes al despertar. Crédito: AP Photo

Sin embargo, las autoridades correspondientes han informado que si se presenta la inercia del sueño, lo más adecuado es retirarte de todas las actividades que necesiten de toda la atención inmediatamente después de levantarte. O en dado caso, que la toma de grandes decisiones no sea lo primero que hagan en el día cuando dejan la cama.