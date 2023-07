Hígado graso, ¿cuáles son las legumbres que ayudan a limpiarlo?

El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, es una afección en la cual se acumula grasa en las células del hígado y es considerada una de las enfermedades hepáticas más comunes. Esta enfermedad puede ser causada por factores como el consumo excesivo de alcohol, obesidad, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y la dieta poco saludable.

De acuerdo con un publicación de la Revista de Gastroenterología de México (2019), México es uno de los países cuya población reúne varios factores de riesgo para el hígado graso no alcohólico y su prevalencia podría superar el 50%; es por eso que el panorama a mediano plazo es muy pesimista si no se toman acciones inmediatas para contrarrestar lo que se considera un problema de salud nacional.

El peligro, en concreto, recae en las graves consecuencias para la salud que pueden surgir en caso de que el hígado presente alguna anomalía, como las enfermedades hepáticas causadas por virus, como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Hay que recordar que el hígado es el órgano más grande del cuerpo y desempeña una función vital al participar en la digestión de los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas.

¿Cuál es la legumbre que puede ayudar a limpiar el hígado graso?

Cabe mencionar que antes de cualquier decisión y tras padecer síntomas, se debe acudir al médico para determinar los tratamientos a seguir. Para contrarrestar el hígado graso existen varios remedios naturales, y resulta conveniente eliminar de la dieta los productos cargados de grasas dañinas.

Algunos de los alimentos de origen natural que se pueden incluir en la dieta alimenticia son algunas legumbres como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, según el portal web Gundo, una app nutricional que se basa en datos como peso, altura, sexo, actividad física, para guiar una alimentación óptima. El motivo principal de esto es que estas legumbre son ricas en fibra, y este nutriente es saludable con el hígado graso.

“Estudios científicos han concluido, que los alimentos con alto contenido de fibra, pueden reducir el riesgo y la gravedad de la enfermedad del hígado graso. Esto debido, a que la fibra puede estimular a la microbiota intestinal, promoviendo el buen funcionamiento del intestino, y aumentando la producción de vitaminas, ácidos fenólicos, y otras sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, que pueden reducir la inflamación y prevenir el daño celular en el hígado”, indica el sitio.

¿Cuáles son los síntomas del hígado graso?

De acuerdo con el portal Medline plus, un servicio informativo en línea de salud para pacientes, familiares y amigos, producido por la biblioteca médica más grande del mundo y parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, las personas que padecen esta enfermedad, a menudo no presentan síntomas. No obstante, en algunos los más comunes incluyen:

-Fatiga

-Dolor en la parte superior derecha del abdomen

En personas con la enfermedad que presentan daño hepático (cirrosis) los síntomas pueden incluir:

Debilidad

Pérdida de apetito

Náuseas

Color amarillo en la piel y los ojos (ictericia)

Picazón

Acumulación de líquido e hinchazón en las piernas y el abdomen

Confusión mental

Sangrado gastrointestinal

