Loreto Peralta eleva las tendencias del verano con radiante bikini de glitter | FOTO

¡Lo hizo de nuevo!, Loreto Peralta volvió a imponer moda para este verano y es que en las últimas horas demostró que lo hay que tratar de lograr con un look playero es una imagen radiante y para ello llevó al siguiente nivel las tendencias en trajes de baño. Si desde hace unas semanas ha dado muestra de los bañadores más chic, entre los que destaca un rojo pasión, este domingo 16 de julio apostó por lucirse más brillante que nunca.

Así que si quieres seguir sus trucos de moda para atraer todas las miradas en esta temporada vacacional, no dudes en "robarle" su outfit playero en el que destaca un radiante bikini de glitter con el que disfrutó de un día de descanso y relajación. ¿La mejor parte?, que su apuesta se puede llevar antes de los 20 e incluso después de los 50, ¡pues no conoce de edades!

Loreto Peralta siempre se luce con los mejores looks. (Foto: IG @loretoperalta)

FOTO: Loreto Peralta se luce en bikini verde de glitter

Por medio de sus historias de Instagram, Loreto Peralta compartió una selfie en la que presumió su belleza natural al presumirse con el "rostro lavado" y un cutis perfecto, además de su cabellera con el rubio de tendencia para este verano, pero un detalle que no pasó desapercibido por sus fans es que llevó el glamur a los trajes de baño. Para la ocasión presumió un bikini con el que derrochó estilo al presumir una imagen muy glamurosa, femenina y radiante con la cual lucirse como fashionista.

De acuerdo con Loreto Peralta, este verano hay que imponer moda con un bikini de glitter y en su caso, apostó por el color verde, un de los preferidos del momento y que además es magnífico para conseguir todo lo anterior, pero también ese estilo tropical que en esta época del año es indispensable. Para lucir lo brillante se pueden usar todo tipo de bañadores con efecto brillante, aunque en su caso también acapara la atención un efecto en 3D.

A diferencia de otras ocasiones, la actriz de "No se aceptan devoluciones" no compartió su outfit veraniego completo, sino que sólo dejó ver el top con el que se puede lograr ese estilo elegante y digno del "old money", que es la obsesión del momento. Y es que a sus 19 años apostó por una imagen clásica y que nunca pasa de moda con un diseño de copas triangulares con el cual presumir un sencillo escote en "V" para causar sensación.

Así impuso moda veraniega. (Foto: IG @loretoperalta)

Cabe destacar que en esta nueva lección de moda, Loreto Peralta también aprovechó para dejar en claro que hay muchos aspectos que se deben de cuidar en la imagen, especialmente en un día de playa. Para complementar este radiante bikini verde, la famosa complementó con accesorios dorados, especialmente con collares que acompañan el escote y le dan el toque final al look. ¿Le robarías el estilo?