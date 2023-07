¿Qué puedo hacer para evitar la pérdida del cabello? 3 tips que te salvarán

La caída del cabello es un problema que aqueja a millones de personas alrededor del mundo. Ya sea debido al estrés, cambios hormonales, factores genéticos o mala alimentación, este fenómeno puede tener un impacto significativo en la autoestima y la confianza de quien lo sufre, sin embargo, hay varios tips que puedes seguir para remediarlo.

¿Qué hacer para no perder cabello?

Dieta balanceada: Nuestra melena se nutre principalmente de lo que comemos. Comer rico en proteínas, vitaminas y minerales es esencial. Trata de ingerir ricos en vitamina A (como la zanahoria y el hígado), vitamina C (cítricos y pimientos), vitamina E (nueces y semillas), hierro (carnes rojas y lentejas) y omega 3 (pescados y frutos secos), ya que contribuyen al crecimiento y fortaleza de nuestro pelo.

Mantente hidratado: el agua juega un papel vital en el mantenimiento del cuero cabelludo y la eliminación de toxinas que pueden afectar la salud en general. Por lo tanto, es recomendable beber al menos 8 vasos de agua al día.

Higiene y cuidado: Usar tratamientos no médicos puede ser una buena opción si tu problema no es grave, como infusiones de romero o menta, pero eso sí evita el uso excesivo de calor (planchas, secadoras), tintes y productos químicos agresivos que puedan dañar tu cabello. También lava cada vez que sea necesario, recuerda que es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día, por lo que no debes alarmarte si ves algunos cabellos en el cepillo o en el baño.

Una visita con el médico es mejor que nada

Si observas que tu pérdida de cabello es excesiva o comienzas a notar entradas muy pronunciadas, es hora de visitar a un especialista. La alopecia es una condición médica que requiere tratamiento profesional. Existen diversas formas de este padecimiento y cada uno tiene una causa y un tratamiento específico.

Por lo tanto, es esencial acudir al médico para obtener un diagnóstico correcto y comenzar el tratamiento más adecuado. Además, el médico puede descartar otras enfermedades que pueden causar la pérdida de cabello, como problemas de tiroides, deficiencias nutricionales o trastornos autoinmunes.

