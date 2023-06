Rajwa de Jordania da cátedra de moda para usar camisa tropical para el verano sin perder la elegancia

La princesa Rajwa de Jordania se ha convertido en una de las royals más importantes del momento y es que tras su boda con el príncipe heredero Hussein, su nombre ha acaparado toda la atención y no sólo por ser la próxima reina y sucesora de Rania, sino también por su trabajo como arquitecta, su belleza y estilo en el que la elegancia siempre se hace presente. Aunque desde las primeras apariciones de la saudí los vestidos midi y una imagen clásicas siempre se han hecho presentes, en esta ocasión sorprendió con un look informal y que es ideal para el verano.

Entre las múltiples razones por las que la royal se ha convertido en una de las favoritas también destaca que sigue los mejores consejos de su suegra, la reina Rania de Jordania, al siempre imponer moda con las apuestas más chic y glamurosas, aunque en su caso con un toque juvenil. Al menos así lo demostró este viernes cuando su esposo compartió el primer retrato no oficial tras la boda en el que apostó por una prenda que todas las mujeres tienen en su clóset (o en el de sus parejas): una camisa oversize.

Los futuros reyes celebraron su boda a principios de junio. (Foto: IG @alhusseinjo)

Rajwa de Jordania eleva las tendencias de verano con el look tropical ideal para el calor

Tras una lujosa celebración nupcial, el hijo de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania, Hussein, compartió una nueva fotografía en la que se muestran relajados y alejados de las etiquetas que exige la realeza para demostrar que incluso los royals pueden sumarse a las tendencias el verano. De acuerda con la hija de un importante jeque saudí, para esta temporada en la que el calor no da tregua hay que apostar por un estilo tropical que nos ayude a lucir frescas, cómodas y con un toque juvenil.

Para la ocasión, Rajwa de Jordania apostó por un look informal que se puede llevar antes de los 20 o después de los 50 y sin perder la elegancia; el truco está en lucir una camisa tropical oversize para que la tendencia holgada se mantenga presente en el atuendo. Por supuesto, existen otros trucos con los cuales causar sensación como es el caso de una manga corta por arriba de los codos y llevar la prenda desabotonada para esa imagen desenfadada y elegante.

(Foto: IG @alhusseinjo)

Aunque no se debe de descuidar seguir la fiebre del "old money", una estética que es viral y que todas las miembros de la realeza saben cómo lucir; en su caso, los colores claros como el crema con un estampado de flores en color rojo mantiene la discreción ideal para no perder el estilo. Por otro lado, la futura reina de Jordania demostró que un top blanco por debajo es la dupla magnífica para este verano y así triunfar como toda una experta en moda.

A diferencia de otras ocasiones, la princesa de Jordania no dejó ver su look completo; sin embargo, nos dejó en claro que una camisa con estampado tropical y un top blanco son lo único que se necesita para triunfar en esta temporada, pues son los grandes protagonistas del look y los que deben de resaltar. Finalmente, debes de tomar en cuenta que para completar el look de Rajwa puedes apostar por un pantalón de lino o por unos jeans. ¿Y tú, cómo los combinarías?