Rania de Jordania, las 3 claves para lucir sofisticada y elegante después de los 40

En la actualidad es común ver que las tendencias de moda se centran en estilos arriesgados y coquetos que buscan dar una apariencia sensual a quienes los portan, sin embargo, también hay grandes exponentes de los outfits elegantes, siendo la reina Rania de Jordania uno de los mejores ejemplos de los atuendos sofisticados.

La integrante de la realeza siempre ha resaltado por ser un personaje con clase y buen gusto, por lo cual es común que sea tomada como referente de los atuendos más chic de la temporada, posicionándose así como una inspiración para lucir elegante después de los 40 años.

La reina de Jordania nunca pierde la elegancia | IG: @queenrania

¿Cómo verte elegante y sofisticada?

El primer consejo que se puede extraer de los looks de la reina Rania es el hecho de que ella es fanática de los looks minimalistas, mismos que logran encontrar la belleza en lo sencillo. La monarca lleva a otro nivel el dicho "menos es más", dejando en claro que para resaltar no se necesita hacer gala de prendas demasiado vistosas que tienden a tornarse estrafalarias.

Recuerda siempre añadir accesorios a tus atuendos | IG: @queenrania

Y de la mano con esto, algo que siempre debes tomar en cuenta son las reglas de etiqueta, cuestión que si bien no te excluye del uso de la ropa más sensual, sí te puede orientar a dejar los escotes pronunciados y las aberturas para eventos muy selectos, ya que en general, lo que buscas al querer proyectar una imagen sofisticada es verte distinguida, alejándote así de las tendencias de moda más osadas.

Así logra un estilo sobrio y elegante la reina de Jordania | IG: @queenrania

Una tercera clave para lucir tan elegante como la reina Rania de Jordania es optar por looks monocromáticos, pero ojo, no por esto no puedes incluir un contraste interesante de color por medio accesorios o elementos extras que te permitan darle vida a tus atuendos. El punto es elegir un color de temporada, preferentemente sobrio, que te ayude a destacar. Por ejemplo, en este verano puedes optar por el lavanda o el lila, tonalidades pastel que a pesar de ser muy luminosas transmiten el nivel adecuado porte y feminidad.

Siempre puedes verte distinguida y femenina | IG: @queenrania

Como un consejo extra, te recomendamos innovar de manera continua tus atuendos, pues a diferencia de lo que muchos podrían pensar, lo cierto es que la elegancia no es sinónimo de aburrido. Prueba de ello son las firmas más prestigiosas de moda que colección tras colección, siempre terminan por sorprender con sus diseños glamurosos y chic que son perfectos para verte distinguida sin importar tu edad.

Nota cómo la reina Rania logra incluir toques selectos de color en sus atuendos total black | IG: @queenrania

Lo más importante es que logres adaptar la ropa y los accesorios a tu propio estilo, pues hay muchas maneras de verte elegante y cada una obedece a los gustos de determinados grupos, por ejemplo, hay quienes son fanáticas del estilo tomboy y optan por utilizar trajes seductores, o quienes, al igual que la reina Rania prefieren los atuendos más conservadores, pero igual de agradables a la vista, lo cual deriva de su atención al detalle y exquisita combinación de prendas.

Hay más de una manera de verte elegante | IG: @queenrania

SIGUE LEYENDO:

Rania de Jordania da cátedra de estilo con un atrevido look de cuero