3 vestidos verdes con los que Maya Nazor demuestra que este es el color de la temporada

Maya Nazor es una de las personalidades de Internet más polémicas del momento, no sólo por su fugaz relación con el rapero Santa Fe Klan, sino por su presunta enemistad con Karely Ruiz, quien protagonizó un intenso video a lado del padre de su hijo. Sin embargo, esto pareció no afectarle a la también modelo, quien está gozando de su soltería a lo grande, dejando en claro que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", luciendo así su figura con diferentes atuendos en tendencia.

Es por ello que en esta ocasión retomaremos algunas imágenes que la influencer ha compartido en su cuenta oficial de Instagram para enseñarte cuál es uno de los colores que gobernará en la ropa de este verano y que puedes aprovechar para convertirte en una auténtica fashionista.

Déjate guiar por el sentido de moda de la influencer de ojos verdes / IG: @nazormaya

Vestidos verdes en tendencia para el verano

En días recientes, Maya Nazor se enfundó en un vestido verde entubado que le favoreció a la perfección a su tono de piel, pues las tonalidades pastel suelen ser bastante nobles, de manera que le sientan perfecto a todas las personas, así que ya no tienes excusas para no darle una oportunidad a estos colores.

Y si no eres fanática del lila ni del lavanda, una alternativa viable para unirte a la tendencia pastel es llevar un vestido como el de Maya Nazor, ya que este, además de amoldarse perfecto a tu silueta, te ayudará a destacar por su corte elegante, mismo que incluso puedes aprovechar para eventos que se desarrollen en jardines elegantes.

Este fue el vestido con el que Maya Nazor se apoderó de Instagram / IG: @nazormaya

Aunque si buscas una opción más casual, lo que tienes que hacer es preferir los minivestidos que dejan al descubierto tus piernas de acero, tal y como este modelo que Maya Nazor presumió hace unos meses, en el cual deja en claro que los diseños más osados son perfectos para combatir los climas cálidos.

Incluso cuando los vientos se comienzan a sentir es momento perfecto para usar este tipo de vestidos, ya que es prácticamente imposible que el aire te haga pasar un mal momento, algo que si puede ocurrir con los vestidos más holgados, los cuales a pesar de estar en boga, son peligrosos si tomamos en cuenta las variaciones climáticas.

Los vestidos entallados pueden convertirse en tus mejores aliados / IG: @nazormaya

Maquillaje para vestido verde

Para muchas personas resulta difícil elegir un maquillaje cuando se enfundan en vestidos verdes, pero lo cierto es que hay muchas posibilidades que puedes probar en este verano. Si no quieres que la atención se concentre en tus ojos, lo mejor será que optes por un maquillaje glossy en el que tus labios e iluminador sean los que se lleven las miradas.

Otra opción es hacer como Maya Nazor, quien al portar este elegante vestido verde esmeralda decidió utilizar unas sombras mate en caoba que a penas y sirvieron para darle un poco de color a sus párpados móviles, ya que el mayor peso de su make up se lo llevaron sus pestañas espesas y su blush rosado, elementos que dieron un equilibrio ideal a su look de gala.

Si no eres fan de las tonalidades pastel ni neón, este vestido es una alternativa para unirte al green trend / IG: @nazormaya

SIGUE LEYENDO:

Estos trajes de baño te harán lucir como la reina del verano 2023

Con modelo de estampado de vaca, Tábata Jalil demuestra que los short-falda son imprescindibles este verano