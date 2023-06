"Me he preparado para 2024": Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez

Yo me he preparado para 2024 desde que empecé a gobernar la alcaldía Benito Juárez, y no lo niego, no lo oculto”, afirmó el titular de esta demarcación, Santiago Taboada, al reiterar su intención de participar en el proceso electoral del próximo año.

Informó que continuará recorriendo las 16 alcaldías para escuchar el sentir de los capitalinos y de esa forma trazar un proyecto político vencedor.

Aclaró que estos actos los realiza los días que la Contraloría General se lo permite, “o vamos a decirlo, no estar en el cargo, es decir, los fines de semana, horarios no laborables”.

(Crédito: Especial)

“Ahora como dicen, estoy aquí, hago política y pues a veces también vendo pancita los domingos. La idea es poder, hoy tengo el ánimo, hoy tengo la edad, hoy tengo esta fortaleza y, sobre todo, algo que sí puedo presumir yo: un gran equipo de trabajo, y por eso también me puedo echar mis vuelos a otro lado”, apuntó en conferencia.

Puntualizó que siempre está atento a cualquier emergencia que suceda en su demarcación. “No hay una cosa de emergencia en la alcaldía a la que yo no haya llegado”, dijo.

Agregó que “la ciudad está en un ánimo y en una ruta de cambio; la gente quiere ver cosas distintas, quiere tener resultados diferentes… Y me parece que la ruta en la ciudad seguramente determinará y llevará a un cambio, a un cambio profundo en la Ciudad de México”.

Destacó que, aunque espera los calendarios de la alianza Va por México, ha sostenido reuniones con los dirigentes de su partido, así como del PRI y PRD, e incluso del Frente Cívico.

“Como me la pongan, abierta, cerrada, volado, trompo, yoyo, penales; como me la pongan, la voy a jugar y la vamos a ganar”, subrayó.

Pide institucionalidad

Taboada Cortina declaró que espera que haya coordinación y apertura de diálogo con Martí Batres, quien una vez que el Congreso capitalino lo apruebe será el relevo de Claudia Sheinbaum en la jefatura de Gobierno.

Apuntó que debe predominar una actitud institucional, principalmente, para atender diversos pendientes de la capital en materia: movilidad, seguridad, hídrica, salud, impartición de justicia, entre otros.

“A la ciudad le debe ir mejor. Si él entiende ese papel, puede tener un mejor corte de caja”, expuso el alcalde.

PAL