JLo se suma a la tendencia de las melenas largas con el fleco que adelgaza la cara

JLo se adelantó al verano con un drástico cambio de look con el que demostró que el fleco es la nueva tendencia para las mujeres de más de 50 años y la mejor parte de este estilo es que los cambios en el rostro, ¡son inmediatos! De acuerdo con lo que nos dejó ver la actriz y cantante, la cara puede verse más delgada y rejuvenecida con tan sólo un corte de pelo que se puede llevar tanto en melenas largas como en los cortes bob o pixie y que también son moda para esta temporada.

¿Le robarías el look a la protagonista de "La Madre"? A través de su cuenta oficial de Instagram, Jennifer López dio con el estilo perfecto para darle la bienvenida a la nueva temporada y es la apuesta perfecta para quienes quieren cautivar en los próximos meses con un estilo fresco, moderno, con mucho volumen y movimiento. Además, es ideal para jugar con un efecto de capas con el cual la cabellera se luce como nunca.

¿Qué tipo de flequillo me queda después de los 50 años?

De acuerdo con la esposa de Ben Affleck, las melenas XXL tienen su dupla perfecta con flequillo de cortina que resulta perfecto para las mujeres maduras que buscan un estilo moderno y en tendencia; sin embargo, hay muchos aspectos a reconocer como que le favorece más al pelo fino gracias al efecto lleno de volumen que se consigue. El truco para lucir radiante en los próximos meses y darse un adelanto a la temporada de otoño está en lucir muchas capas que inician a la altura del flequillo.

Para la ocasión, los estilistas de JLo apostaron por un fleco tupido y por debajo de las cejas, pues esta combinación es perfecta para lograr adelgazar el rostro y volverlo más pequeño, al mismo tiempo en el que se afinan las facciones de la cara como la nariz y la quijada. Por otro lado, los laterales del flequillo son un poco más largos hasta la altura de los pómulos, mientras que para integrar este estilo al resto de la melena hay que apostar por capas largas a la altura de la barbilla, hombros y finalmente en las puntas.

Como te adelantábamos, la cantante de "On the floor" llegó a demostrar que este tipo de fleco es ideal para lucir una cabellera larga; sin embargo, también se puede lucir en cabelleras midi o cortas por arriba de los hombros. Para conseguir el efecto deseado hay que apostar por integrar el flequillo con la melena usando capas cortas, y que de esta manera el resultado será más natural.

En cuanto a la forma de peinar el cabello, JLo demostró que hay que darle mucho volumen al fleco y para ello es importante acompañarlo también en las raíces; de esta forma el rostro entero se verá beneficiado al lucir más pequeño y delicado. En lo que respecta a la forma del flequillo, no puede faltar un efecto elegante y un tanto desenfadado incluso al peinarlo hacia los laterales. ¿Te sumas a esta tendencia?

No olvides que además de ser perfecta para renovar tu look este verano, es ideal para rejuvenecer al instant, adelgazar el rostro e incluso para combinarla con tus mechas preferidas para ocultar las canas que aunque existen muchos estilos, la actriz nos ha demostrado que no pueden faltar las famosas mechas de caramelo con las que resalta las pieles canela.