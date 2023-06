Los 5 cortes en capas para un look triunfador en este verano

Llevar el cabello sin forma o con un corte aburrido no está en tendencia para este 2023, ahora lo importante es sentirse cómoda con un look en donde lo arriesgado predomina y como prueba de ello regresan las capas, pues aunque muchas mujeres no se atreven, esta técnica ayuda a tener mayor movimiento y volumen en una melena radiante.

Existen cientos de maneras en las que se puede cortar el cabello, pues aunque se pensaba que las capas solo es para las lacias y con un largo evidente, la verdad es que todos los estilos se ven preciosos con esta técnica, lo importante es saber que es lo que se desea proyectar y conocer lo que le va mejor a nuestro rostro.

Hay que destacar que uno de los detalles que se le puede añadir a un corte de capas es un fleco, pues hará que la persona luzca cómoda y más elegante, además que añade frescura y juventud para quien lo porta, si la razón por la que se está peleada por el es por el calor, siempre se puede llevar a un lado.

Los 5 cortes de cabello en capas

Para cabelleras corta: Bixie

Esta es de las más utilizadas por las melenas cortas, corresponde a una versión larga del pixie, la altura de las capas termina en un bob y según la página especializada en belleza “Clara”, esa técnica es apta para distintas texturas de cabello y se puede llevar con varios peinados o volumen.

La altura termina en un Bob. CLARA

Para cabelleras cortas: Mullet

Una de las principales características del corte es el escalón que se crea entre el largo de los mechones delanteros, que se convierten en fleco y el de los traseros que están a la altura de la nuca. El llevarlo con patillas le agrega un estilo único y es preferible que esté ligeramente despeinado.

Úrsula Corberó es de la celebridas que llevó el corte. IG/ursulolita

Para cabelleras rizadas: Shaggy

Es el estilo perfecto para cabellos rizado ya que tiene muchas capas que realzan el volumen, la mayoría lo prefiere con fleco y capas cortas en la parte superior de la cabeza para generar movimiento en la zona, hay que recordar que los risos se pronuncian al usar esta técnica.

Es perfecto para el cabello rizado. Especial

Para cabelleras largas: Mariposa

Es uno de los que más se ve en tendencia en el 2023. Aquí se aprecian capas bastante marcadas y resaltan el contorno del rostro, tal y como un bob largo, pero que sobresalen aún más las facciones y los movimientos marcados.

Es el preferido de quienes tienen cabello largo. FB/GLAMUROSA777

Para cabelleras cortas: Bobcat

Se caracteriza por crear capas y desfilados en el contorno del rostro, es una de las novedades más interesantes para el 2023, que también se adaptan a cabelleras cortas y medias, en algunos casos lo llevan con fleco.