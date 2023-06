Dile adiós al instante: las 5 cosas que debes eliminar de tu baño

Muchas personas tienden a acumular objetos y el baño es uno de los sitios del hogar en donde más se comete este error. Este rincón de las viviendas no es el adecuado para guardar cosas por mucho tiempo, porque muchas implican un riesgo para nuestra salud.

Este cuarto siempre debe estar sanitizado, ya sea para la experiencia y convivencia de los habitantes del hogar, como para los invitados que estén de paso. Sin embargo, a veces caemos en la acumulación de objetos o productos que impiden el orden y la limpieza constante.

Es por eso que, ante la necesidad de limpieza y orden para cuidar la salud, es necesario deshacerse de algunas cosas del baño. Además, puede haber objetos que ya hayan cumplido su vida útil y necesites renovarlos.

Adiós a estos objetos del baño

Cosméticos vencidos

La eliminación de estos productos del baño es lo que más cuesta en muchas ocasiones. Puede pasar mucho tiempo hasta que nos demos cuenta que cumplieron su vida útil y que ya no los necesitamos. Todos los insumos de maquillaje, esmaltes de uñas y cremas que no uses (y que ya estén vencidos), debes botarlos. Esto creará más espacio y eliminarás la posibilidad de dispersión de bacterias.

Cosméticos en el cuarto de baño. Fuente: Unsplash.com

Alfombras

Este objeto es uno de los que más suciedad y humedad acumula. Si bien es cierto que deberías lavarla frecuentemente porque es un foco de microbios, también tiene una vida útil corta y se desgasta rápidamente.

Las alfombras de baño deben ser higienizadas con frecuencia. Fuente: Unsplash.com

Envases o recipientes vacíos

Lo ideal sería que pudieras evitar los contenedores de plástico, ya que es donde más proliferan los microorganismos. Pero si los posees, debes eliminar los envases de champús o acondicionadores que no uses. Esto crea desorden y ocupación de espacio que tienes que limpiar.

Papel higiénico

Muchas personas guardan la totalidad de este material disponible en el hogar en el cuarto de baño. Esto es un error, ya que se puede humedecer y puede ser foco de generación de bacterias. Lo mejor es dejar uno o dos rollos en este espacio y el resto guardarlo en un sitio higiénico.

Uno o dos rollos bastarán para tener en el cuarto de baño. Fuente: Unsplash.com

Toallones y toallas desgastadas y con agujeros.

Estas telas definitivamente no deben estar en el baño. Su vida útil ya ha sido cumplida y deberías reponerlas con juegos nuevos.