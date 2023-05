¿Cómo saber qué largo de falda me favorece? Descúbrelo en segundos

Nuestro clóset está lleno de los básicos que no le pueden faltar a nadie y que en cuestión de segundos pueden elevar un look, pero también destacan algunas de las tendencias más chic de la temporada y que si no se usan uno parece estar fuera del mundo de la moda. Los últimos meses son prueba de ello, ya sea con prendas muy rosadas para presumir el estilo de Barbie, o bien, con piezas que nos ayudan a conseguir un estilo moderno como los diseños metalizados, los pantalones holgados o las faldas.

Una falda siempre es indispensable en el guardarropa y en especial durante la primavera y el verano, es decir, la época de calor en la que todo el mundo busca lograr looks frescos y cómodos; sin embargo, esta prenda se puede encontrar en una larga lista de cortes, estilos y diseños como puede ser de sólo un color, de mezclilla, estampada, de punto o crochet y ni hablar de los largos que pueden ser mini, midi o maxi.

¿Mini, midi o maxi? (Foto: Pexels)

Ante ello es común preguntarnos cuál es el largo de una falda ideal para mi tipo de cuerpo, pues seguramente en algún punto te has encontrado en ese debate dentro de los probadores de las tiendas de si comprar o no algún diseño, pues aunque te gusta, al probártela, hay algo en particular que no termina de agradarte. Si te identificas con esto, probablemente se deba a que la pieza que deseas sólo no te termina de favorecer a tu figura, ya sea porque es demasiado corta o larga; por fortuna existe un truco con el que podrás descubrir cuál es la perfecta para ti, ¡y en pocos segundos!

¿Cuál es el largo perfecto de una falda?

Lo primero que debes de saber es que no existe un largo perfecto de falda, pues lo anterior lo determinan una larga lista de factores como pueden ser tus gustos personales, pero también lo que le favorece a tu tipo de cuerpo, además de qué tan largas o cortas sean tus piernas y tu torso. Así que no dejes de leer si quieres lucir preciosa todo el tiempo al llevar este básico del clóset, pues después de dar con el estilo ideal para ti no querrás dejar de usarlo.

De acuerdo con la asesora de imagen, Cynthia Fuertes, lo único que necesitas es una cinta métrica y calculadora, con las cuales podrás saber cuál es el largo ideal para usar esta prenda y tras tenerlo todo listo asegúrate de hacerlo de forma correcta siguiendo estos sencillos pasos.

¿Y a ti, cuál te favorece? (Foto: IG @cynthiafuertesm)

Colócate de pie y con una postura firme; posterior a ello toma tu cinta métrica y mídete desde los hombros y hasta los talones. Para este paso puedes usar el calzado con el que deseas combinar tu falda. Una vez que tengas los centímetros que hay de tus hombros a talones, deberás dividir el número entre la proporción aura, es decir, 1.618. El resultado de esta división será el largo ideal para tus faldas y para saberlo de forma correcta, vuelve a medir desde tus hombros hasta la cifra que obtuviste.

¿Conocías este truco?, así de fácil puedes convertirte en la mejor vestida gracias al largo que terminará por favorecer a tu figura; sin embargo, hemos de advertir que quienes tienen una cifra pequeña y que corresponde a una minifalda, no necesariamente tienen que recurrir a ella, pues también es posible apostar por un diseño midi con abertura al largo ideal para tu tipo de cuerpo. ¡Pon a prueba este truco!