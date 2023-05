VIDEO: ¿Tienes el cabello teñido? Así podrás restaurar tu cabello en minutos desde casa

El cabello teñido es el sueño y la peor pesadilla de las mujeres, pues así como nos ayuda a lucir un tono que no es nuestro o unas mechas para darle brillo a la cara e incluso a ocultar las canas, en muchos casos termina convirtiéndose en un dolor de cabeza por lo dañado que resulta ya sea con resequedad y por lo tanto falta de brillo, como con las molestas puntas abiertas. ¡Y las ganas de cortarse la melena se vuelven inevitables!

Sin embargo, sabemos que no hay peor combo que un cabello teñido y dañado, y mezclarlo por un corte que al instante uno te hará caer en el arrepentimiento, aun si está en tendencia. Así que si estás pasando por una crisis de belleza en la que ya no sabes qué hacer para lucir una melena bonita, brillante y suave, y ya intentaste todos los remedios posibles para recuperar la salud de tu pelo, no te pierdas este truco para restaurar recomendado por los profesionales.

Con este truco ya no tendrás que lucir una melena seca y descuidada. (Foto: Pexels)

¿Qué debo hacer para restaurar mi cabello?

El influencer y experto de la belleza mejor conocido como "Chris cuida tu cabello" compartió el secreto con el que podrás restaurar tu cabello desde casa y en poco minutos con una rutina de cuatro pasos y con ingredientes que seguramente ya tienes, pues son básicos del cuidado de la melena; en el caso contrario, no afectarán mucho tu economía ya que son fáciles de conseguir y baratos.

Lo único que tienes que hacer es tomarte 30 minutos para que tu pelo pase de la deshidratación, falta de brillo y textura rugosa a una cabellera envidiable, con brillo y suavidad al instante. ¿La mejor parte?, es que al tratarse del cabello teñido lograrás recuperar el tono que tenías y sin aplicar tintes; en la demostración del profesional, un rubio amarillento pasó a un platinado en cuestión de minutos. ¿Lo pones a prueba?

Ingredientes

Aceite vegetal

Agua tibia

Champú

Acondicionador

Notarás los resultados desde el primer paso. (Foto: Pexels)

Truco para restaurar el cabello

En tu cabello seco aplica el aceite vegetal de tu preferencia y asegúrate de cubrir cada mechón; déjalo actuar por 15 minutos. Moja tu pelo teñido y lávalo con tu champú, para este paso es importante que utilices el que mejor le funcione a tu tipo de cabello y al tinte que tengas. Con el cabello húmedo aplica una mascarilla hidratante y déjala actuar por cinco minutos. Posteriormente aplica una capa de acondicionador y espera otros cinco minutos antes de enjuagar, pues con estos simples pasos notarás cómo tu cabello teñido luce libres de daños, además que te ayudará a crear una imagen como recién salida del salón de belleza.

De acuerdo con el experto, esta rutina para restaurar el cabello desde casa es muy efectiva; sin embargo, aclaró que de ninguna manera sustituye los tratamientos recomendados por tu estilista, ya que él será quien te indique todos los cuidados que debes de tener con tu melena para que luzca perfecta y sin daños a causa de los tintes. ¿Le darías una oportunidad a esta técnica en casos de emergencia?