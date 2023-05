¿Amas el perfume Chanel Nº 5? Consigue el mismo aroma por menos de 500 pesos

El perfume Chanel Nº 5 es el más icónico a nivel mundial y por décadas ha logrado consolidarse como la tendencia que todas las mujeres quieren, ya que con él no sólo se consigue un aroma rico que dura todo el día, sino que también es perfecto para lograr una imagen elegante, delicada y extra femenina. Su popularidad es tanta que numerosas películas, series y famosas lo han convertido en el "must have" del tocador; sin embargo, comprarlo puede ser un lujo que no todo el mundo puede tener.

Afortunadamente el mundo de la moda y la belleza tiene en cuenta lo anterior y es por ello que de todas las tendencias o apuestas clásicas tienen su propio dupe a precios accesibles y el caso del Chanel Nº 5 no es la excepción; sin embargo, hay que saber elegir la apuesta adecuada para tener el mismo aroma de 1921 y por lo tanto elevar nuestra imagen. En el caso particular de este perfume, existe una alternativa idéntica y que puedes encontrar por menos de 500 pesos. ¿Le darías una oportunidad?

Olvídate de pagar una fortuna sin perder la elegancia. (Foto: Chanel)

Zara tiene el perfume que huele idéntico al Chanel Nº 5, ¡corre por él!

La feminidad atemporal es lo que ha hecho atemporal a este producto de belleza y que incluso la marca haya creado hasta cinco reinterpretaciones que se ajustan a la personalidad de cada mujer; a pesar de ello, el clásico es el que en pleno 2023 es deseado por todo el mundo, ya sea como una compra para dejar huella en cada rincón, o bien, para darlo como un lindo regalo. Pero su precio que puede alcanzar hasta los cinco mil pesos limita a muchas a tenerlo en casa.

Si este es tu caso, hemos de advertirte que Zara tiene un perfume con el mismo aroma y por menos de 500 pesos, así que si quieres agregarlo a tu colección no te pierdas todos los detalles que te ayudarán a forjar tu propia imagen y a lucirte sin importar la ocasión, además que recuperarás el clásico aroma a la rosa de mayo y el jazmín que conforman la fragancia.

Para ello sólo tienes que elegir el perfume APPLEJUICE de Zara que puedes encontrar en las tiendas como en el sitio web de la marca y por sólo 499 pesos mexicanos; una de las razones por las que este perfume se ha convertido en el preferido de muchos es porque mantiene las notas más delicadas que recuperan el clásico eslogan de Chanel, es decir, "un perfume de mujer con olor a mujer". De acuerdo con la descripción de la marca, por menos de 500 pesos se consigue el aroma frutal ideal para cualquier ocasión.

Además de recuperar las notas de rosa de mayo y jazmín del Chanel Nº 5 original, en esta fragancia podrás encontrar un poco de manzana, naranja y pomelo, frutas combinadas con violeta y peonía. Finalmente, para ese estilo envolvente y elegante se usan amaderadas almizcladas del cedro y del sándalo. ¿Te animarías a tener un aroma clásico con una tendencia actual y barata?