¿Cómo usar un blazer para definir la figura? Lucerito Mijares tiene la respuesta

Lucerito Mijares es una de las jóvenes estrellas mexicanas con más éxito y carisma, pues heredó el talento y simpatía de sus padres Lucero y Mijares, quienes han impulsado su gusto por la moda y recientemente su primer protagónico en una puesta en escena. La cantante ha mostrado que tiene tablas para estar al frente de un musical como lo es "El Mago" y está feliz de poder lograr uno de sus sueños en la industria del medio artístico.

Aunque sus padres no querían que dejara de lado sus estudios por dedicarse a la música, la pasión, talento y energía que muestra en escena los convenció para brindarle todo su apoyo en este proyecto que podría catapultar su carrera musical muy alto. Y no sólo eso sino que ella sabe que es original y no pretende perder su esencia o convertirse en alguien que no es, por lo que no quiere imitar el estilo de su famosa mamá.

Lucerito Mijares tiene el blazer ideal para resaltar su figura

La joven cantante se lució en Instagram portando un blazer negro que destacó su figura. Lucero optó por un corte que le favoreció pues alargó su figura, la estilizó al ser en diagonal con mangas tres cuartos. Este tipo de prendas quedan bien para todo tipo de cuerpo, sin embargo expertos indican que hay diversos cortes para favorecer la silueta.

Ella fiel a su personalidad considera que su talento habla por si solo y no necesita copiar el estilo de su famosa mamá para triunfar, y es que "La Nena" goza de un carisma excepcional que ha desde que desde muy pequeña el público la quiera. Es original, extrovertida y muy divertida, por lo que siempre tiene una sonrisa en los labios que contagia.

¿Cómo elegir un blazer a la medida?

En Youtube encontramos canales de moda donde podemos saber cómo elegir el blazer ideal para cada persona, pues hay diversos estilos, cortes, telas y lo más importante es sentirnos cómodas con las prendas que utilizamos.

