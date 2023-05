No comas huevos si notas que una de estas situaciones se presentan, corres grave riesgo

Uno de los productos que más se consumen gracias a su alto contenido de proteínas y por ser económico es el huevo de gallina, que no importa el país o la región en la que te encuentres, siempre habrá una variedad gastronómica que ofrezca un delicioso platillo. entre las propiedades, de hecho dos piezas permiten cubrir el más del 15% de la Ingesta Referencia (IR) de vitamina A, E, B2, niacina, hierro, zinc y selenio, y más del 30% de las IR de vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, colina y fósforo en adultos.

Sin embargo, hay que tener muy presente que existen riesgos para la salud si su consumo no es supervisado o se salta algunas reglas de sanidad que permitan que sea seguro, además de lo que los gobiernos hacen al respecto con las granjas, tú puedes tomar tus propias precauciones.

Cómo saber si un huevo está malo

Una prueba sencilla que puedes hacer si sospechas que un huevo está en mal estado es la prueba del vaso con agua, en éste vas a sumergir una pieza y si esta flota quiere decir que el producto tiene mucho aire en el interior, lo que significa que no está tan fresco y eso merma en su estado.

No te olvides de verificar la caducidad que regularmente viene en las charolas.

Los huevos que presentan el cascarón agrietado o frágil pueden estar en mal estado.

La clara debe separarse muy bien de la yema, si esto no pasa, el huevo no está en buen estado y mejor no lo comas.

Si la clara es firme y su consistencia es gelatinosa, todo está en orden, si ya no presenta esto, huye de ese huevo.

Recuerda que los huevos pueden infectarse con salmonella y hay que evitar que se pueda llegar a infectarnos, las consecuencias de esta enfermedad pueden ser diarrea, fiebre y cólicos estomacales, lo mejor es estar siempre pendiente de los alimentos y evitar su consumo crudo.