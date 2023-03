Oscar 2023: Conoce la peculiar playlist de Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

Ya se ha hablado mucho de Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo (la película más nominada de los premios Oscar), pero aún así, nunca dejamos de maravillarnos con los nuevos detalles que surgen de esta magnífica cinta.

La música de la película ha sido nominada a Mejor banda sonora compuesta por el grupo Son Lux y Mejor canción original por “This is a Life”.

Son Lux es un grupo de hip hop y post rock, compuesto por Ryan Lott (fundador del grupo en el año 2008), Rafiq Bhatia y Ian Chang. Cuentan con varios álbumes de estudio destacando Lanterns y el tema “Easy”.

Destacan sus bandas sonoras en películas como La desaparición de Eleanor Rigby: Ellos (2014), Ciudades de papel (2015) o Mean Dreams (2016). Pero su más conocido proyecto es la composición de la cinta en cuestión, un dato interesante es que les costó sólo 3 días componer la partitura.

Los directores conocidos como ‘Daniels‘ buscaron crear universos que tuvieran un lenguaje cinematográfico universal para la audiencia.

Comenzamos con el tema más ilustre (nominado al Oscar) “This is a Life”, de Son Lux, Mitski y David Byrne:

La estrofa final de esta canción dice:

This is a life

Slow and sudden miracles

View of other worlds

From our window sills

With the weight of eternity

At the speed of light

This is a life

This is our life