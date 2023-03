Sam Peachy Boy: 3 outfits para hombres con los que vas a triunfar en la playa

Sam Peachy Boy es un actor y modelo nacido en Londres, Inglaterra, que se ha posicionado en redes sociales por su envidiable figura y su disciplina para mantener un cuerpo de ensueño. Una muestra de su éxito son los más de 250 seguidores en Instagram.

El joven de 26 años inició hace unos años en el modelaje. A pesar de ello, varios agentes de diferentes áreas lo contactaron para invitarlo a estudios así como a colaboraciones y todo es gracias a que poco a poco ha construido una comunidad activa en sus redes sociales.

Y es que para el británico no hay imposibles. Recuerda esto todos los días por una frase que no olvida: “Una vez que te vuelves intrépido, la vida se vuelve ilimitada", mencionó en una entrevista.

“¡Porque no tengo miedo y no me importan las opiniones de nadie sobre mí y puedo hacer lo que quiera en el mundo y dar el 100 por ciento y lograr todo lo posible!”, agregó el actor europeo.

A su vez, su inspiración surge de personas como Jay Álvarez, quien lo motiva a vivir la vida al máximo y viajar por el mundo. Asimismo, en su mente está Chris Bumstead, quien es una persona influyente en el fitness a quién admira desde que lo vió por primera vez.

Actualmente tiene muchos planes en mente como el lanzar su primer libro, con el que anotará sus propias técnicas de acondicionamiento físico y lo que ha aprendido durante sus grandes viajes por el mundo.

A su vez, también tiene en mente incursionar más en el mundo de la actuación y, por supuesto, seguir creando contenido para seguir cambiando vidas a través de lo que más ama hacer.

