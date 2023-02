María Chacón impone moda con microbikini y pareo

María Chacón es uno de los fashion icons más importantes en nuestro país y si algo nos ha dejado en claro en más de una ocasión es que sin importar el lugar o la ocasión, impone moda como ninguna otra celebridad y este fin de semana no fue la excepción, ya que se lució como nunca con un coqueto microbikini y pareo de transparencias. Esta combinación se ha vuelto la dupla perfecta de la primavera y sólo las mujeres más jóvenes saben cómo lucirla para verse icónicas, tal y como demostró en días pasados la guapa Loreto Peralta.

Los pareos están de regreso y de eso no cabe la menor duda, pues una larga lista de famosas los han empezado a lucir y recientemente María Chacón se sumó a esta tendencia con el mejor estilo y con el que presumió su belleza como nunca antes. Por supuesto, su look causó furor en la red y ya es uno de los referentes para verse juvenil, femenina y con un toque de sensualidad durante esta temporada de primavera-verano 2023. ¿Le robarías el look a la actriz?

Un bikini como este no te puede faltar en tus próximas vacaciones. (Foto: IG @oficialmariachacon)

Desde la arena, así demostró que un microbikini estampado no puede faltar este 2023

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa actriz se despidió de su personaje en la telenovela "Cabo" y para ello recordó algunos de los momentos más memorables y junto a Bárbara de Regil; sin embargo, fueron sus looks los que causaron sensación y es que así como modeló un rosa neón, también dio lecciones de moda al lucir los trajes de baño más bonitos de la temporada, entre ellos un diseño que merece la pena ver a detalle.

Se trata de un bikini verde con estampado en blanco que logra un contraste de tonalidades para presumir esa imagen fresca que se busca al llegar a la playa, pero el corte tiene un diseño que sale de lo tradicional y así resulta perfecto para ese toque juvenil. Para ello, María Chacón apostó por un cuello halter que deja los hombros y brazos a la vista, pero que el cuello se rodea por las cintas del bañador. Asimismo, un escote muy revelador justo entre las copas del top le da una imagen novedosa y sensual.

En la parte inferior del microbikini se mantiene el mismo diseño y estampado, pero esta vez con un tiro bajo, según lo que dejan ver las transparencias del pareo con el que la bella actriz paralizó la red. Para esta segunda prenda no solo llama la atención que deja ver la piel de forma discreta, sino también un azul turquesa intenso que le da mucho brillo a la imagen entera y con el que la famosa de 31 años logró robarse todas las miradas.

¿Usarías un bikini como este? (Foto: IG @oficialmariachacon)

Es el más favorecedor para la figura. (Foto: IG @oficialmariachacon)

Así que si en tus próximas vacaciones buscas robarte todas las miradas, no dudes en sumarte a esta dupla perfecta de microbikini con pareo, pues es la sensación del momento. Además, los fans de María Chacón llegaron a aplaudir el look y llenar de halagos a la actriz con comentarios en los que resaltan su gusto por la moda y belleza, dos aspectos con los que siempre se vuelve la favorita de la red.

"Tu belleza sobrepasa los límites humanos", "perfecta", "tremendo bombón", "hermosa", "bonita" y "diosa".

