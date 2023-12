Delicioso cheesecake de limón con arándanos sin horno, prepáralo en menos de 20 minutos

Si estás buscando una receta deliciosa para compartir el próximo 31 de diciembre, has llegado al lugar correcto, aquí sabrás cómo preparar un cheesecake de limón con arándanos sin horno y en menos de 20 minutos. La ventaja de no tener que hornear básicamente es la rapidez, ya que no hay tiempos de precalentamiento ni largos periodos de cocción.

Esta es una receta muy sencilla, en la que ahorrarás energía o gas. Para su preparación necesitas algunos ingredientes frescos como los arándanos y frutos secos en vez de galletas. Además, al no tener que usar el horno, se reducirán los errores, incluso si tienes hijos, podrán ayudarte a prepararlo ahora que están de vacaciones.

Disfruta de este postre el fin de año. Foto: TikTok

¿Cómo hacer un cheesecake de limón con arandanos sin horno?

Para esta sencilla y deliciosa receta sin horno no requerirás de muchos utensilios, además tendrás la posibilidad de experimentar con la presentación. Sigue los siguientes pasos para que tu postre de fin de año quede de lo mejor.

Ingredientes:

100 g frutos secos (almendra, avellana, cacahuete y nuez)

100 g de mantequilla derretida

400 g de queso crema

1 lata (397 g) de leche condensada o endulzante favorito

Ralladura de 2 limones

1/2 taza de jugo de limón

150 g de arándanos frescos

Mantequilla de maní

Hoja de gelatina

Crema

Instrucciones:

Tritura los frutos que hayas decidido usar para tu receta y mézclalos con un poco de crema de maní. En tu molde favorito, vierte la mezcla y presiona firmemente para formar la base de tu postre. El objetivo es que quede como la base tradicional de galletas María, luego métela la refrigerador por un rato mientras preparas el relleno.

Así debe quedar tu base de frutos secos. Foto: TikTok

En un tazón grande, bate el queso crema hasta que esté suave, con la leche condensada o tu endulzante favorito y bate hasta que quede una mezcla homogénea.

Incorpora la ralladura y el jugo de limón, mezcla bien.

Funde tu hoja de gelatina con tu crema caliente y al terminar vierte esta mezcla sobre la anterior. Debes integrar todo muy bien.

Todos los ingredientes deben quedar muy bien integrados. Foto: TikTok

Vierte la mezcla sobre la base de frutos secos y nuevamente lleva tu molde al refrigerador.

A los arándanos agrega endulzante y un poco de jugo de limón. Después llévalos a calentar hasta que se vuelva una mermelada.

Agrega la mermelada al postre y refrigera durante unas horas hasta que cuaje.

Una vez que esté bien frío y firme, retira el cheesecake del molde y decóralo con más arándanos a tu gusto.