Deliciosa salsa de cacahuate con chile de árbol para acompañar tus tamales en Navidad y Año Nuevo

Las salsas son un condimento muy importante dentro de la cocina mexicana , y en la cena navideña y de fin de año tampoco pueden faltar en la mesa.

No hay un elemento gastronómico que nos represente más a los mexicanos, que las salsas. Ese picoso acompañamiento que literal le ponemos a todo y que forma parte de la dieta diaria en nuestro país, tiene tanta versatilidad como formas de prepararse. Pueden ser tan sencillas como un guacamole o tan complicadas como una salsa macha o borracha. En licuadora, sartén o molcajete, las salsas son deliciosas y además nutritivas.

Vas a amar esta salsa de cacahuate y chile de árbol

No hay hogar en México que no tenga por lo menos una salsa guardada en el refrigerador o en la despensa, lista para usarse. Sabemos que en estas fiestas navideñas las salsas mexicanas no pueden faltar en la mesa, por eso te traemos esta receta de salsa de cacahuate con chile de árbol,queda deliciosa y además solo necesitas tres ingredientes para prepaparla.

¿Cómo hacer salsa de chile de árbol con cacahuate?

Ingredientes:

2 jitomates

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

30 gramos de cacahuate

1 puñado de chiles de árbol

3 cucharadas soperas de aceite

Sal de grano al gusto

Modo de preparación:

1. Calienta en un sartén las tres cucharadas de aceite, agrega el trozo de cebolla y los dientes de ajo y fríelos por unos minutos para que el ajo suelte su sabor y se combine con el aceite.

2. Añade los jitomates y fríelos hasta que se suavicen y la piel comience a desprenderse. Corta el jitomate para que se cocine más parejo y rápido.

3. Mientras se cocinan los jitomates, en otro sartén tuesta los cacahuates ligeramente y moviendo constantemente para evitar que se quemen.

4. Cuando los jitomates, la cebolla y los dientes de ajo estén fritos y dorados, retíralos del sartén y ahí mismo fríe por unos segundos los chiles de árbol; no los dejes mucho tiempo o se quemarán y se volverán amargos.

5. Licúa todos los ingredientes incluyendo el aceite que te quedó. Agrega también un poco de sal de grano y licúa por 3 minutos para que la salsa de cacahuate con chile de árbol quede cremosa y suave.

Sorprende a tu familia con esta salsa de cacahuate con chile de árbol

6. Y ¡listo! Ya tienes una rica y picosita salsa de cacahuate con chile de árbol, ideal para acompañar unos ricos tamales o incluso con el recalentado del 25 de diciembre.

