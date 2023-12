Astrología oriental: 3 signos que podrán comprar casa en febrero con el Año Nuevo Chino

La astrología china es milenaria y tiene una conexión especial con la Luna por eso el Año Nuevo Chino inicia después de la segunda Luna Nueva tras el solsticio de invierno que será el 21 de diciembre. La fecha exacta es el 10 de febrero. Esa fecha será muy importante para algunos signos quienes tendrán una oportunidad de renovación y lo que es mejor, podrán cumplir sus metas materiales.

El Año Nuevo Chino será del Dragón de Madera que simboliza el poder espiritual supremo, y a la vez encarna a toda persona cuya fuerza es su mayor virtud ya que se trata de un animal astuto y místico. Si tienes planes especiales que quieres concretar en el 2024 debes aprovechar su energía para poder sacar máximo provecho de sus cualidades.

Sigue leyendo:

Astrología oriental: año nuevo chino 2024, 3 signos que recibirán dinero en enero

Tres signos de la astrología oriental podrán comprarse una casa en febrero 2024

2024 será el año del dragón de madera. Foto: Pixabay

El año del dragón de madera traerá para tres signos muchos cambios y será benéfico para las personas que lo rodean. Pero habrá tres signos que serán los que se llevarán la suerte en cuanto a concretar sus planes materiales, consulta cuáles son.

Perro

Tu personalidad es soñadora, muy sensible y emotiva. Necesitas sentir el cariño de los que te rodean, pero también aislarte para tomar decisiones y poner en orden tus emociones. Es posible que este año te sientas más frágil y vulnerable. Quizá hayas pasado por un periodo delicado y ahora estés rehaciéndote, pero vas a contar con los apoyos necesarios para volver a ser la persona llena de fuerza, energía y vitalidad que siempre tiene una sonrisa para los demás y es solidaria con el dolor ajeno.



Profesionalmente, inicias un periodo excelente para poner en marcha algún proyecto que se había quedado bloqueado el año anterior. También es un buen momento para iniciar estudios o hacer un máster porque tendrás una capacidad enorme para asimilar nuevos conocimientos.



Este año vas a estar exultante y carismático, y el amor va a formar parte de tu vida. Puede haber enamoramientos repentinos o quizá te veas envuelto en algún fascinante triángulo amoroso que te depare momentos de diversión y alegría, sin hacer daño a nadie, porque no es tu estilo.

Tigre

Eres ágil, fascinante, tienes una mirada penetrante, indescifrable, imposible averiguar lo que piensas… Este año tendrás buena estrella, como un hada madrina que te protege y te conduce al éxito. Eso sí, puedes despertar muchas envidias, pero sabrás cómo manejarlas porque nadie como tú para hacerse amigo de sus enemigos. Necesitarás momentos de descanso, de relax. Necesitarás caminar a solas con tus pensamientos, percibiendo la belleza de la naturaleza, los pequeños detalles, agradeciendo a la vida cada minuto que te regala…



En el amor, es posible que retomes una relación anterior o que alguien del pasado vuelva a tu vida. Si ya tienes pareja, es el momento de activar la relación y de recuperar la complicidad. Y si no la tienes, podrías conocer a alguien que llene todas las carencias de tu corazón. Pueden surgir otros caminos; no temas descubrir nuevos horizontes, nuevos paisajes, nuevas sensaciones… Y vive plenamente lo que la vida te ofrece.

Búfalo

Vas a tener una gran capacidad para entusiasmarte con aquellas cosas que tú consideras importantes y vas a ir tras ellas hasta conseguirlas. Necesitarás disfrutar de todo lo que te apetece y satisfacer tus deseos, pero debes controlar los gastos. Este año vas a tener buenas oportunidades para obtener beneficios. Si no dispones de dinero, es posible que lo puedas conseguir a través de algún socio o colaborador.



Vas a aprender a mirar todo lo que te sucede dejando fuera las emociones para que no influyan en tus decisiones. Y ahí radicará tu triunfo y tu éxito.



Es posible que vuelvan a tu vida personas que fueron muy importantes para ti en el pasado. Este año estarás muy proclive a enamorarte, a vivir situaciones que te hagan vibrar… Estás en un momento especial en el que no debes dejar escapar ninguna oportunidad. Aparta el miedo y las dudas, y bendice lo que te brinda el destino. Disfruta con intensidad de lo que la vida te ofrece porque este año puede ser inolvidable para ti.