Astrología oriental: año nuevo chino 2024, 3 signos que recibirán dinero en enero

El Año Nuevo Chino, también denominado como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera china, comienza después de la segunda Luna Nueva que tiene lugar tras el solsticio de invierno que será el 21 de diciembre de este 2023.

El Año Nuevo Chino comienza el 10 de febrero de 2024. El Dragón de Madera simboliza el poder espiritual supremo, y a la vez encarna a toda persona cuya fuerza es su mayor virtud ya que se trata de un animal astuto y místico.

El año del dragó de madera traerá para ti muchos cambios y será benéfico para los que te rodean. Pero habrá tres signos que serán los que se llevarán la suerte en cuanto a dinero, pues se beneficiarán en lo económico. A continuación te decimos cuáles son los signos que tendrán fortuna económica en enero del 2024.

Mono

Eres muy carismático y sensual, te encanta gustar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Eres una persona que asume sus errores como un peaje necesario para madurar y evolucionar. Tú te preocupas mucho por las personas que amas y sabes crear un ambiente de confianza y calidez a tu alrededor.



En el ámbito económico, este año tendrás que ser más osado porque es un momento muy favorable para hacer inversiones o negocios que te pueden ayudar a alcanzar la prosperidad que deseas. Quizá el tener una mejor posición económica te pase alguna factura porque va a conllevar mayor responsabilidad y esfuerzo. Sin embargo, vas a saber afrontar con éxito los retos que llegan y disfrutarás de ellos.



En el terreno laboral, será un año intenso. A veces, conseguirás tus objetivos muy fácilmente y otras, en cambio, se te resistirán más de la cuenta. Cuando eso suceda, no te estrelles contra una roca, da la vuelta y cambia tus objetivos.

Gallo

Eres un espíritu indómito y rebelde que necesita independencia y libertad de movimientos. Estás cargado de energía, lleno de fuerza, y no hay obstáculos que te detengan cuando te propones algo.



Este año sentirás la necesidad de vivir nuevas emociones no exentas de riesgo, pero será tu intuición quien te marque el límite para saber hasta dónde puedes llegar.



Atraerás todas las miradas porque vas a tener un carisma irresistible y vas a fascinar con tu carácter inquieto e imprevisible. Este año la vida te invita a recorrer nuevos caminos, pero necesitarás paz y tranquilidad para poner en orden tus ideas y tener claros tus objetivos.



No te precipites a la hora de tomar decisiones. Reflexiona y decide cuando lo tengas claro y esta decisión sea compartida por tu intuición, para acertar plenamente. Presta atención a tu familia y a las personas que te rodean porque tu ayuda será crucial en momentos muy importantes. Tienes por delante un año espléndido para cumplir tus sueños.

Cabra

Este año vas a centrarte en aquellas cosas que te aportan felicidad y vas a encontrar respuestas a muchos de tus interrogantes. No te inquietes si percibes que hay envidias a tu alrededor porque tu intuición es como un radar que te alerta para que esquives el peligro y te apartes de gente tóxica, conflictiva y con mala onda.



Focaliza tus esfuerzos en un solo objetivo y cuando lo consigas ve a por el siguiente, pero no quieras abarcar mucho al mismo tiempo porque ahí es donde puedes fracasar y alejarte de tus metas.



En el amor, tenderás a soñar despierto, a ilusionarte… Aparecerán personas nuevas en tu vida que pueden ofrecerte una visión nueva de lo que te rodea. Prepárate porque es un año propicio para embarcarte en un trabajo creativo o en alguna relación sentimental totalmente diferente a lo que has vivido hasta ahora. Sigue tu instinto, que rara vez se equivoca e intenta estar en armonía con tu entorno para poder decidir lo que realmente te conviene.