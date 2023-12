El enamoramiento es una de las etapas que más se pueden disfrutar en la vida, pues no hay nada más que se le compare al entregarle parte de nosotros a una persona, compartir con él o ella los buenos y malos momentos, pero también los más relajados como cuando decidimos quedarnos una tarde en casa para ver Netflix y disfrutar de la compañía del otro; sin embargo, para muchos lo anterior no es una realidad y en cambio se atascan en relaciones que no prosperan.

Seguramente alguna vez te has quedado pensando sobre tus relaciones pasadas y hayas caído en cuenta que dichos vínculos duran lo mismo que un suspiro y que al cabo de unas semanas —meses, si es que hubo suerte— de nuevo estás pasando por una etapa de soltería. ¿Las posibles razones?, que eliges a un mismo tipo de persona, que hay ciertos aspectos en ti que te autosabotean o simplemente porque no sabes cómo evitar las rupturas.

No tires el amor a la basura, te enseñamos a tener una relación duradera. (Foto: Pexels)

¿Pero sabías que el origen de puntos como los anteriores podría estar en tus antepasados y lo que aprendiste de ellos, así como de lo que te heredaron? Esta idea es algo nueva y tiene sus orígenes en la desprogramación evolutiva, misma de la que te contaremos a continuación. De esta manera lograrás entender por qué no puedes tener relaciones duraderas, por qué la emoción se acaba en poco tiempo y lo más importante, la razón de la constante repetición de patrones tanto en el vínculo como en las personas de las que te enamoras.

¿Por qué no duran mis relaciones de pareja?

En entrevista con el cofundador de la desprogramación evolutiva Ricardo Garza, nos explica que el hecho que siempre nuestras relaciones terminen en ruptura, infidelidad o simplemente en una separación porque el vínculo no prospera, puede tener un origen en nuestros ancestros. Y es que no sólo nosotros repetimos patrones de manera individual, sino que papás, tíos, abuelos, bisabuelos, etc., también influyen en esto.

"Las separaciones son un tema social y siempre vamos a encontrar que hay un conflicto heredado. Entonces si mi familia viene de separaciones constantes yo tendré también separaciones constantes, no sólo de pareja, laborales, de amigos, en cualquier sentido", dijo a El Heraldo Digital.

Comienza a tomar acción para encontrar a tu verdadero amor. (Foto: Pexels)

Ante ello, reitera la importancia de tener en mente que hay situaciones o conflictos heredadas, propias o que surgieron en nosotros desde el embarazo. Para Garza, es importante no solo el dar con el conflicto que queremos resolver, sino también ver su origen, es decir, si es emocional o situacional. Caba destacar que para el experto, el primero de ellos surge en la infancia o durante el embarazo; mientras que el segundo ocurrió con nuestros ancestros y la forma en la que ellos se enfrentaron al problema.

¿Cómo dejar de repetir patrones en el amor?

La buena noticia de repetir patrones en temas del amor es que se pueden romper gracias a la desprogramación evolutiva y aunque Ricardo Garza ya compartió los cinco tips infalibles para aplicar y así forjar nuestros propios caminos sin la influencia de nuestros ancestros, también los compartió para aplicarlos en las relaciones amorosas y así asegurar un vínculo largo y duradero.

De acuerdo con sus consejos, lo primero que hay que hacer cuando detectamos que nuestras relaciones de pareja no duran ni funcionan es voltear a ver a papá y a mamá, ya que "generalmente estamos repitiendo el matrimonio de nuestros padres". Es por lo anterior que muchas personas incluso a la misma edad que sus padres tienen hijos, de ahí que los problemas del amor también vengan de nuestros ancestros.

Recuerda que es importante dar con las emociones y conflictos que provocaron todo esto negativo en ti. (Foto: Pexels)

"Si estamos viendo que tenemos problemas de pareja, quién más los tuvo. Aquí hay dos formas de investigar, uno la repetición inconsciente de la historia de la pareja y eso es heredado, pero el problema entre pareja, por ejemplo el reclamo que yo le hiciera a mi pareja hoy en día sería el mismo reclamo que le haría a mi papá o a mi mamá en la infancia", explicó.

Pero para tener todavía más claro lo anterior, Ricardo Garza expuso algunos ejemplos de los reclamos que se le pueden hacer a una pareja y que tienen que ver con un trauma de la infancia. De esta manera también es más fácil identificar el problema y la emoción relacionados para encontrar soluciones y así lograr tener verdaderas relaciones de pareja que funcionen y sean duraderas.

Reclamarle al otro por sentirnos abandonados puede ser una señal que de niños fuimos abandonados.

Decir que me siento traicionado también está ligado con los padres, pues durante los primeros años de infancia se pudo haber presentado una traición.

¿Recuerdas qué es lo que más le reclamabas a tus ex? (Foto: Pexels)

"Los problemas de repetición inconsciente de la relación son heredados, pero los reclamos de pareja siempre están en la infancia", concluyó Ricardo Garza en su conversación con El Heraldo Digital.

¿Qué es la desprogramación evolutiva?

La sanación personal se presenta de muchas formas y una de ellas es la desprogramación evolutiva, desde la cual una persona puede alejarse de todo lo que le fue heredado por sus ancestros, es decir, esa información que se transmite de generación en generación y que a le vez nos puede llevar a caer en patrones o ciclos familiares. Por medio de esta nueva técnica o terapia, los pacientes se pueden desligar de todo lo anterior e iniciar con nuevos patrones para construirse.

De acuerdo con Ricardo Garza, se trata de una técnica diseñada para la sanación "de cualquier situación desde el inconsciente" y para lograrlo, él y su equipo se basaron en la ciencia de la epigenética, es decir, la que tenemos todos los seres vivos en la que se afirma que "tenemos un aprendizaje desde los ancestros". El mejor ejemplo es un árbol que crece y evoluciona según el ambiente, basado en la generación heredada; en el caso de los humanos, reaccionamos también de forma heredada, pero según nuestra forma de actuar y de responder a cierto estímulo.