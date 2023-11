5 tips de desprogramación evolutiva para romper los ciclos familiares y alcanzar el éxito

¿Alguna vez te has puesto a pensar lo mucho que influyen los ciclos familiares en tu vida?, pues además de los valores, conductas y cosas positivas que nos pueden llegar a heredar, lo cierto es que también nos “pasan” todo lo negativo que puede llegar a frenarnos. Ya sea el siempre estar con personas tóxicas y conflictivas, con parejas en las que tarde o temprano habrá una infidelidad, e incluso al ser incapaces de tomar responsabilidad y que esto nos frene en el camino del éxito.

La razón detrás de todo lo anterior y de otros muchos más escenarios es que todo lo que ocurre directa o indirectamente en nuestras vidas nos influye de forma positiva y negativa, según sea el caso y en muchas ocasiones también adoptamos y hacemos nuestros problemas que no nos dejan avanzar.

Todos tus ancestros influyen en ti, así como tus propias vivencias. (Foto: Pexels)

Afortunadamente existen muchas técnicas con las cuales romper con esta herencia familiar para superarnos y marcar un antes y un después en nuestras vidas. Una de ellas es la desprogramación evolutiva, que se basa en la Biodescodificación, y uno de sus pioneros, Ricardo Garza, conversó con El Heraldo Digital para alcanzar el éxito y desprendernos de todo lo conflictivo que nos ha sido heredado de nuestros ancestros.

Así que si lo que quieres es romper con las también conocidas como “cadenas familiares” solo debes de seguir cuatro tips que aunque son fundamentales para un cambio, es posible que tengas que enfrentarte a tus fantasmas del pasado para dar con todo aquello que te afecta desde el lado familiar sin que lo hubieras tomado en cuenta.

¿Cuáles son los patrones familiares?

De acuerdo con Ricardo Garza, quien es el cofundador de la desprogramación evolutiva, para lograr tu meta y comenzar a transformar tu vida hasta conseguir y asegurar el éxito para siempre, sólo debes de centrarte en cuatro aspectos fundamentales de los que te contamos a continuación.

Sigue estos tips para ser el primero de tu familia en romper los ciclos. (Foto: Pexels)

Con ellos serás capaz de construirte a ti mismo y finalmente romper con los patrones transgeneracionales con los que has cargado a lo largo de tu vida y que de cierta manera te determinan al tomar decisiones o al reaccionar ante un problema.

Hacerme consciente que hay un conflicto

Para Ricardo Garza aquí se marca el inicio de la desprogramación evolutiva; sin embargo, puede llegar a ser de los momentos más difíciles y cruciales, es por ello que en sus sesiones para romper con la herencia familiar lo que procura es hacer un cuestionario en el cual encontrar el problema, aunque también podemos ser conscientes de qué es lo que nos está conflictuando.

La importancia de hallar este conflicto es que es la base primordial para iniciar con una nueva construcción y que esta nos lleve al éxito personal o a lograr cosas que dentro de nuestra propia familia nunca se ha tenido.

Ver de dónde viene el conflicto

De acuerdo con este conocimiento, el ambiente y todos los hechos en los que estamos involucrados nos marcan de alguna manera y es por ello una vez que se detectó que hay algo que nos está afectando (conflicto), se debe de detectar en qué momento de nuestras vidas inició.

Al alcanzar el éxito personal también podrás lograr la plenitud. (Foto: Pexels)

“Si es mío, de mi infancia, si es heredado. ¿Cómo hago esto?, veo el conflicto si mis ancestros (papá, mamá, tíos, etc.) le pasó también, veo si estoy repitiendo la historia y si no encuentro a nadie que le haya pasado eso (el conflicto) me voy a mi infancia y veo si me pasó algo similar, no idéntico, pero similar, me da la emoción”, dijo.

Cuál es la emoción relacionada

La importancia de dar con una emoción es que esta es la que se está repitiendo “todo el tiempo en mi vida” y por lo tanto crea un conflicto que hay que atender cuando pasa muchas veces. El truco par encontrarlas está en las cinco emociones básicas que son:

Alegría Tristeza Ira Asco Miedo

Liberar la emoción

Según lo que nos contó Ricardo Garza, al liberar esta emoción relacionada al conflicto, se puede “cambiar cualquier cosa que haya pasado en mi vida si logro seguir el caminito de la autosanación”. Cabe destacar que esto no es lo único que hay que tomar en cuenta, pues aunque esto represente el cambio, lo cierto es que hay que tomar acción en el presente.

Aprende a sanar y a adaptarte a tu nueva realidad. (Foto: Pexels)

“Es bien importante que una vez que nosotros sanemos cambiemos también nuestra realidad; si se me vuelve a presentar, verlo de forma diferente y comenzar a actuar de forma diferente. Pero la toma de conciencia y la liberación de la emoción son la clave”, concluyó.

¿Qué es la desprogramación evolutiva?

De acuerdo con Ricardo Garza, la desprogramación evolutiva es una técnica “que está diseñada para la sanación de cualquier situación desde el inconsciente basado en una ciencia que no es muy conocida, la epigenética, que es la que tenemos todos los seres vivos que traemos un aprendizaje desde los ancestros”.

Es gracias a este aprendizaje de nuestros antepasados podemos hacer frente a cualquier ambiente según lo que se nos ha enseñado, aunque es importante precisar que cuando nosotros tenemos una reacción ante la pareja, trabajo o cualquier conflicto, también lo hacemos conforme lo que sabemos y que nos otorgó la familia.