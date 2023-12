¿Se puede discutir sanamente en pareja? 5 tips para lograrlo

El temor al conflicto es algo común en muchas parejas, consideran que es negativo y que puede causar la ruptura de la relación; sin embargo, olvidan que son parte de la interacción humana, así que saber lidiar con él de manera sana es clave para el fortalecimiento del vínculo.

Muchos temen discutir con la pareja debido a experiencias pasadas y patrones de crianza, empero el conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y para mejorar la relación. Sin embargo, saber discutir no es sencillo, es necesario ir ejercitando habilidades de afrontamiento, así como el estrés y la ansiedad asociados a este. Aquí conocerás cinco tips para tener una mejor comunicación con tu pareja y salir exitosos de los problemas.

No huyas a los conflictos en pareja, son una herramienta para mejorar. Foto: Especial

¿Se puede discutir sanamente en pareja?

Para aprender a manejar el conflicto con tu pareja, sigue las siguientes recomendaciones que dan expertos en salud emocional y terapia de pareja. Estas prácticas te ayudarán a estar mejor equipado para construir relaciones sólidas y satisfactorias, en las que puedas discutir y construir al mismo tiempo.

1. Cultiva la comunicación asertiva: mejora tus habilidades para expresarle tus ideas y sentimientos de manera clara y respetuosa a tu pareja. Esto puede reducir el temor al conflicto al sentirte más seguro en tu capacidad para decirle lo que necesitas o te molesta sin crear más brechas entre ustedes. No es lo mismo decir "por ti he dejado de hacer muchas cosas que me gustan", que "me gustaría tener más tiempo para mí, creo que es importante la independencia en nuestra relación, qué propones para lograr esto"

2. Escucha activa: es importantísimo escuchar realmente lo que tu pareja está diciendo o solicitando. Haz preguntas para clarificar puntos que puedan ser malinterpretarse. Evita interrumpirlo y permítele que termine de expresar sus ideas. No trates de imponer tus puntos de vista o tratar de cambiar su forma de ver las cosas, eso sólo empeorará el conflicto.

3. Controla tus emociones: es necesario que mantengas la calma incluso cuando estés muy molesto por alguna situación. Si sientes que tus emociones están aumentando, puedes pedirle que te deje tranquilizar, que te de un tiempo para pensar con calma lo que ha pasado, antes de continuar la conversación. No utilices lenguaje ofensivo o hiriente. Abstente de usar insultos o descalificaciones.

4. Busca una solución, no culpables: en vez de responsabilizar a tu pareja, enfoquen la conversación en encontrar soluciones juntos porque al ser dos en una relación, ambos han generado que una determinada situación llegara a ese punto, por lo que ambos deben intentar salir de él sin culpar.

5. Reconoce y valida los sentimientos: no minimices las emociones de tu pareja, incluso si no estás de acuerdo con su forma de reaccionar ante un problema. Cada persona procesa de forma distinta las cosas, por ello debes ser empático y comprensivo. Recuerda que ambos están en el mismo equipo. La idea no es ganar una discusión, sino resolver un problema juntos.