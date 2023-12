Cómo responder preguntas incómodas de familiares en la cena de Navidad: técnicas recomendadas por especialista

Se acerca la Navidad y aunque es un momento en el que se reúnen las familias para pasar hermosos momentos, no falta la tía, tío o hasta la abuelita que nos sorprende con preguntas incómodas frente a todos. Pero no te preocupes hay formas muy fáciles de responder sin que les faltes al respeto.

Las personas indiscretas existen y precisamente hacen comentarios que te ponen en aprietos o que no son de su incumbencia en el momento menos pensado. Por eso para que no te tomen desprevenido es mejor que comiences a pensar en las respuestas que vas a dar en caso de que alguien comienza a cuestionarse sobre temas personales de tu vida.

¿Cómo responder preguntas incómodas en Navidad?

Solo es cuestión de unos minutos para que en cuanto te sientes a compartir mesa con tus familiares alguien comience con las preguntas que simplemente no nos sentimos cómodos respondiendo y para ello hay dos vías, simplemente decir que no quieres hablar de tu vida personal o contestar para dejar claros tus límites.

Reflexiona la pregunta

De acuerdo con la escritora y especialista en comunicación personal Teresa Baró, primero debes reflexionar antes de contestar, nadie te puede presionar a que respondas, así que piensa tu respuesta y mantén la calma antes de responder de manera impulsiva.

No tienes la obligación de contestar

Si sientes que la pregunta te pone en una situación incómoda dilo directamente. Dile a la persona que no quieres hablar del tema porque no te sientes cómodo o cómoda y prefieres no hablar de ello.

Dile a la persona que no quieres hablar del tema | Foto: Freepik

Cambia el tema

Puedes hacerlo directamente, empieza a hablar de otra cosa y cambia el tema. También puedes utilizar la técnica “bridging”, que consiste en contestar algo impreciso y luego desviar el tema.

Utiliza el humor

En algunos casos el humor puede ser una forma efectiva de esquivar estas preguntas indiscretas, puedes responder con una broma o con una respuesta ingeniosa para desviar la atención. La experta refiere que no tiene que ser con sarcasmo si no con humor.

No estás obligado a tolerar comentario impertinentes, si alguien está cruzando una línea es importante defender tus límites y hacerles saber que su comportamiento no es aceptable de manera suave y diplomática.

No permitas que te arruinen tu cena de Navidad | Foto: Freepik

Ejemplos de preguntas incómodas con respuestas