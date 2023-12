Cómo evitar el estrés de buscar trabajo con 4 sencillos pasos

El desempleo es uno de los problemas sociales más frecuentes en México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre pasado la tasa de desempleo mostró un descenso del 2.9 por ciento, aunque el número de personas no activas económicamente sigue siendo considerable.

Algunas personas han encontrado una alternativa en el comercio informal o en el emprendimiento; sin embargo, no es una garantía de estabilidad monetaria, pues algunos optan por estas alternativas de manera temporal. Además, la oferta laboral no alcanza a cubrir la demanda de mano de obra o profesionistas que compiten para un mismo puesto.

Si estás en la búsqueda de trabajo, estás a punto de graduarte o quieres buscar una nueva oportunidad laboral, sigue estos sencillos pasos para evitar caer en la desesperación de no encontrar a tiempo alguna vacante, ser aceptado o considerarte incapaz de lograrlo.

¿Cómo buscar empleo y no fallar en el intento?

Alternativas y un plan de seguimiento

No te aventures a la búsqueda de trabajo sin antes saber qué quieres realmente, tomar en cuenta las actividades que quieres realizar, el puesto al que aspiras y sobre todo el sueldo. Busca las vacantes a las que mejor puedes postular y que cuentes con todos los requisitos para no sufrir rechazos, investiga a la empresa y compara los pros y contras.

Organización

Toma en cuenta los gastos inmediatos y a corto o mediano plazo que tienes que cubrir, esto si no cuentas con un fondo de ahorro o apoyo monetario de tu familia, pues al no encontrar trabajo pronto podrías caer en la desesperación y aceptar cualquier puesto. Si tienes metas que quieras cumplir, considera el tiempo que te llevara cumplirlas en un nuevo trabajo.

Paciencia

No te desesperes si no encuentras el trabajo de tus sueños enseguida, por ello, traza un plan B si excedes el periodo que fijaste para tener un nuevo trabajo o si la reserva de dinero que posees podría terminarse. Aprovecha tus fortalezas y mejora tus habilidades, no te centres en tus debilidades y las razones del por qué podrían rechazarte.

Orientación

Finalmente, puedes tomar algún curso en línea gratuito para no sentirte inactivo y aumentar habilidades y conocimientos. Además, si tienes dudas al respecto, puedes asesorarte sobre la creación de tu CV, practicar tus entrevistas o gente de tu misma área para recibir consejos, alternativas y las actualizaciones de tu carrera para estar lo mejor preparado posible para postular a una vacante.