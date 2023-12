3 razones para no regalar animales en estas fiestas decembrinas: son seres vivos no juguetes

No regalar animalitos en Navidad o en Reyes Magos, no es sólo una buena decisión, hay varias razones por las que esto no es recomendable. Es importante tener presente que las mascotas requieren un compromiso significativo y a largo plazo, pueden vivir muchos años y necesitan atención, amor e incluso recursos para su alimentación y visitas constantes al veterinario.

Cada animalito, gato, perro, hámster, tortuga, entre otros, tienen necesidades muy específicas, así que también es importante considerarlas antes de pensar en regalar alguno de ellos a un menor de edad o a algún adulto en estas fiestas decembrinas. Además, es importante saber si la persona a la que pensabas dárselo tiene experiencia cuidando animales y si realmente le gustan, ya que podrían terminar en la calle, en la azotea o en condiciones de abandono.

Los animales no deben ser considerados juguetes. Foto: Freepik

¿Por qué no regalar animales en Navidad o en Reyes Magos?

Recientemente, la alcaldía Tlalpan llamó a la ciudadanía a no adquirir ni regalar animales de compañía en estas fiestas decembrinas, ya que muchos de estos:

Terminan en las calles

Se fomenta la aparición de criaderos ilegales donde los seres sintientes se reproducen y se encuentran en las peores condiciones.

Regalar animales de compañía a los más pequeños de la casa en esta temporada decembrina, sólo refuerza la idea de que son juguetes y en realidad no comprenden la responsabilidad que implica la llegada de un ser vivo a la familia. Según cifras de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), se estima que en el país existen alrededor de 28 millones de perros, de los cuales el 70 por ciento se encuentran en la calle, muchos de ellos fueron abandonados.

En este sentido, según las cifras de la Defensoría Animal, nuestro país ocupa el primer lugar en Latinoamérica de perros y gatos abandonados; dicha organización detalló, que entre enero y marzo, meses posteriores a las fiestas decembrinas en las que se suelen regalar mascotas, cerca de 500 mil de éstos quedan en situación de calle. De acuerdo con autoridades de esa demarcación, muchos de los casos de abandono se dan al no conocer las características, necesidades y tamaños de los perros y gatos, atenciones médicas, alimentación, paseos entre otras demandas.

Sin embargo, si ya se tomó la decisión, lo mejor es buscar adoptar y dar una segunda oportunidad de un hogar amoroso a uno de estos animales, siempre tomando en cuenta que si son razas grandes deberán sacarlos a pasear por lo menos dos veces al día, tener un espacio amplio para su esparcimiento, además de las vacunas, esterilización y alimentación.

Si estás convencido de que podrán cuidarlo adecuadamente, lo mejor es adoptar. Foto: Especial

Asimismo, se recomienda que quienes adoptan cachorros con la expectativa de que parecen de raza no los abandonen posteriormente, ya que los mestizos son los más abandonados seguidos de los perros con algún estigma de ser peligrosos, pitbull, terrier, doberman, rottweiler y recientemente los huskies, ya que son animales con mucha energía y requieren de mayor actividad física, de lo contrario sufren estrés y rompen o rasgan cosas.

Recuerda que tener una mascota implica preparación. Antes de aceptar un animal en casa, se deben considerar factores como el espacio disponible, la alergia a las mascotas y la disposición de todos los miembros de la familia para cuidar del animal. También es importante considerar el estilo de vida de la persona que recibirá el regalo, ya que algunas personas pueden no estar listas o dispuestas a asumir la responsabilidad de cuidar de un animal. Los animales no deben ser tratados como simples objetos o regalos. Son seres vivos con necesidades emocionales y físicas.

En lugar de regalar una mascota, considera opciones como libros sobre cuidado de animales, juguetes para mascotas, donaciones a refugios de animales o incluso un certificado de regalo para la adopción de una mascota, siempre y cuando la persona esté preparada y dispuesta a asumir la responsabilidad. Adoptar una mascota debe ser una decisión consciente y bien pensada.

