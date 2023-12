Esta es la misión espiritual que tiene tu perro para ti

Una de las mayores dichas que podemos tener en la vida es tener una mascota con la cual compartir todo tipo de momentos y experiencias, pues llegan a alegrarnos la vida incluso con sus travesuras; aunque existen muchos animalitos a los cuales darles y compartirles nuestro amor, lo cierto es que entre los más comunes destacan los perros. ¿Pero sabías que esta especie tiene una misión espiritual para ti?

Si bien es cierto que cada especie tiene un significado energético, como puede ser la visita de un colibrí en tu ventana, en el caso de los lomitos lo anterior tiene un aspecto espiritual todavía más profundo que no debes de ignorar, esto por la cercanía y conexión que tú y tu mascota crean. Así que si quieres conocer más de lo que tu perrito puede hacer por ti, presta atención a estos datos de los expertos en corrientes místicas que incluyen la astrología y la numerología.

Sigue leyendo:

Tu perrito podría vivir más: un nuevo medicamento podría alargar la vida de las razas grandes

Mascotas: 3 orejeras aislantes del ruido de los cuetes para cuidar a tu mascota

Si tu perro es protector contigo, hay una razón de por medio. (Foto: Pexels)

Significado espiritual del perro, ¿cuál es su misión?

Para el divulgador místico, Víctor Vázquez, no es casualidad que tengamos a los perros como fieles compañeros, pues ellos llegan a acompañar nuestro camino de una forma espiritual y energética, sin embargo, no sólo se convierten en guías de su amo, sino que también cumplen el rol de protectores y de ahí su importancia. Cabe destacar que entre otros detalles que se deben de considerar destaca la conexión que tienen con ciertas personas, ya que ellos nos eligen y no nosotros a ellos.

"Una de las teorías que hablan mucho los expertos sobre la espiritualidad es que estos seres fueron mandados desde las estrellas por una misión en específico para el ser humano y esa misión puede enseñarnos a lo que es el amor incondicional", dijo el influencer.

¿Detectas lo mucho que tu mascota te enseñó a amar? (Foto: Pexels)

¿Cuál es la misión de los perros en nuestra vida?

Bajo esta misma premisa, la tarea de los canes al llegar al mundo no sólo es demostrarnos el verdadero amor, sino que también cumplen otros puntos de importancia como enseñarnos que los humanos tienen la capacidad de amar incondicionalmente, pese a las circunstancias. Asimismo, Víctor Vázquez añade que:

"La misión en especial que traen las creencias holísticas espirituales es que (los perros) vienen a ser nuestros guardianes, los perros son los encargados de cuidarnos energéticamente y físicamente. Ellos tienen la capacidad de poder transmutar todas las energías pesadas que tiene su dueño", indicó el experto.

Recuerda que ellos también absorben toda la energía que te rodea, sea buena o mala. (Foto: Pexels)

Es precisamente por esto que para muchas personas que creen en lo esotérico, también es muy importante hacerle limpias o rituales a sus mascotas, ya que al absorber todo tipo de energías, también debe de ser cuidada su parte espiritual.

Finalmente, el sabio en conocimiento antigua, agrega que "los ángeles caninos velarán por tu salud y bienestar, ellos armonizarán tu entorno y equilibrarán la energía del lugar cuando vean que nos aplasta. A través de lengüetazos y movimientos de cola son expertos en cambiar la energía nuestra y hacernos sentir mejor y más fuertes emocionalmente".