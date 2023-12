Maquillaje de Navidad: 7 ideas para lucir radiante estas fiestas 2023

Se acercan las fiestas decembrinas y con ellas se han vuelto virales muchas ideas de cómo hacer un maquillaje para lucir en estas celebraciones que inician con reuniones en la oficina, amigos y desde luego con las tradicionales posadas que van del 16 al 24 de diciembre. Si no sabes cómo maquillarte para estos festejos de Navidad te dejamos una serie de ideas que te pueden ser una guía útil para lograrlo con éxito.

La influencer Mónica Llaca es conocida ampliamente en el mundo de las redes sociales por su habilidad para maquillarse y desde luego por sus tutoriales donde de manera sencilla nos enseña a hacer grandes looks que nos hacen ver maravillosas, así que aquí te dejamos algunas ideas para que te animes a probar un maquillaje de Navidad este 2023.

Atrévete a probar texturas y colores. Foto: Pinterest

El maquillaje de Navidad se caracteriza por usar colores fuertes y mucho brillo, así como labios muy llamativos. La experta en maquillaje nos ha dejado varios tutoriales que puedes consultar en sus redes sociales para que aprendas el paso a paso para recrearlos con perfección este invierno 2023.

Ahumado con dorado

Las sombras doradas son un clásico de Navidad por lo que son perfectas para combinar tus looks de estas fiestas. En este caso Mónica nos muestra cómo hacer un ahumado de ojos en tonos cafés con sombras doradas que destacan la mirada. Si quieres aprender el paso a paso visita su página de Instagram dando click aquí.

Este maquillaje destaca un tono dorado. Foto: Instagram

Sombra verde

El verde es un color que se usa mucho en Navidad ya que recuerda los pinos, por lo que si no te has atrevido a usar una sombra de este color, este invierno 2023 puede ser la opción perfecta para que destaques tu mirada con un look muy llamativo y fácil de hacer. Mira el tutorial aquí.

Así de bonito queda este maquillaje. Foto: Instagram

Delineado con labios rojos

Un delineado clásico es el cat eye por lo que es momento de que pongas en práctica esta técnica. Para hacerlo lucir mejor usa una sombra clara pero muy brillante y concéntrate en que el rojo de tus labios sea muy intenso. Aquí Mónica Llaca te explica cómo lograr unos labios rojos impresionantes.

Es una idea que seguro le hará lucir radiante. Foto: Instagram

Café con rosa

Si hay otro color clásico para cualquier época del año es el café y qué mejor que combinarlo con un tono que nos aporta un aire de romanticismo como es el rosa. Este maquillaje va bien con cualquier tipo de ropa pues no sobresalta mucho y es un maquillaje muy neutral. Aprende a hacerlo aquí.

Este look es muy fácil de combinar con cualquier color. Foto: Instagram

Delineador plateado

El plata también es un color que se usa mucho en las cenas navideñas, por lo que usarlo como parte de tu maquillaje es una opción perfecta para esta época del año. Puedes elegir un maquillaje sencillo pues de lo que se trata es que destaque el color del delineado y los labios rojo intenso. Mira cómo hacerlo aquí.

Este es uno de los looks más hermosos. Foto: Instagram

Labios rojos

Muchas marcas de cosméticos en temporada navideña lanzan colecciones donde el color rojo es el protagonista, sobre todo cuando se trata de barras para labios. En este look lo que predomina son los labios con un tono intenso. Mónica te explica aquí cómo lograrlo.

Los labios rojos siempre resultan atractivos. Foto: Instagram

Sombras lila

Sí, aunque no lo creas las sombras lilas son una opción perfecta para esta temporada, puedes usar colores fríos, ya que estamos en invierno, por lo que no dudes en probarlo. Aquí Mónica te explica cómo hacer un look con colores fríos para este 2023.