¿Qué significa dormir en pareja con las piernas entrelazadas?

Una de las experiencias más placenteras y maravillosas de las que podemos disfrutar es de dormir para así descansar y recuperar la energía necesaria para realizar todo tipo de actividades. Aunque se trata de algo individual y que cada persona realiza según sus propias necesidades, lo cierto es que compartir el sueño en pareja puede convertirse en una experiencia mucho más satisfactoria.

Cuántas veces después de dormir con tu ser amado no has descubierto que descansaste más, que al día siguiente tienes mucho más energía o que simplemente tu estado de ánimo se encuentra en su máximo punto. Todo esto viene de compartir un momento tan privado con la pareja; sin embargo, en esta ocasión no hablaremos de las ventajas de ir a la cama con una segunda persona, sino del significado que esto puede tener cuando por ejemplo, se tienen las piernas entrelazadas.

El significado es mucho más profundo y amoroso que el de dormir abrazados. (Foto: Pexels)

¿Qué significa dormir con las piernas cruzadas con tu pareja?

Aunque existen muchas posturas para dormir en pareja, una de las más comunes y con un significado bonito es el dejar las piernas entrelazadas o cruzadas, incluso si solo se trata de los pies, ya que esto demuestra la conexión que se tiene con la otra persona y que incluso en el descanso sus inconscientes se buscan.

Por supuesto, lo anterior es sólo una pequeña parte de todo lo que esta posición indica, pues según la influencer Mar Palafox, el lenguaje corporal detrás de esta forma de mantenerse cercanos mientras sueñan indica muchos otros aspectos más y aquí te los contamos.

"Cuanto más lejos esté una parte de nuestro cuerpo de nuestra cabeza es más difícil poder controlarla, por eso muchas personas al hablar del lenguaje corporal dicen que los pies es de las partes más honestas del cuerpo", explicó en un video viral de TikTok, pero antes de dar más detalles sobre la postura que muchos amantes eligen al dormir, precisó que hay dos significados que se deben de conocer.

¿Y tú, buscas a tu pareja con los pies? (Foto: Pexels)

¿Qué significa que tu pareja te ponga la pierna encima?

El dormir con las piernas entrelazadas en pareja representa pasión y autonomía entre ambos, de ahí que muchos la elijan como su favorita para el descanso, ya que desde el inconsciente se afirma el amor que existe entre los involucrados. Por otro lado, también la parte independiente de cada uno sale a relucir.

"Al mismo tiempo de que te amo, tengo mis propios proyectos, tengo mi círculo social, tengo mis propias actividades. Me refiero a que esta postura para dormir es muy frecuente en parejas quienes saben el compromiso y la entrega que tienen el uno con el otro, y al mismo tiempo tienen sus propias cosas", detalló.

Cabe destacar que lo que termina de demostrar lo anterior es que normalmente en esta posición para dormir la cabeza o el torso suelen buscar su propio espacio; mientras que las extremidades "buscan la conexión con la pareja" de forma inconsciente. De esta manera también se consigue el equilibrio que todos los amantes buscan en sus relaciones.