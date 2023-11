Conoce cuáles son los 5 alimentos más sanos, según Harvard

Mejorar la dieta parece ser sinónimo de hacer rígidos sacrificios. Pero no siempre es así dice Teresa Fung, médica especializada en nutrición de la Universidad de Harvard, quién asegura que no siempre tiene que ser así y algunas veces tomar mejores decisiones para el cuerpo implica agregar, no quitar. En ese sentido, la especialista en la materia estableció los alimentos más sanos y con mayor aporte nutricional para nuestro sistema.

Alimentos más saludables

Teresa Fung, detalló cuáles son y qué beneficios nos traen. Uno de ellos es el salmón, pescado con una gran fuente de proteínas saludables, ácidos grasos omega-3 y vitamina D que fortalece los huesos. La recomendación de Fung es tratar de comerlo al menos una vez a la semana para cosechar los beneficios para la salud.

Los frutos secos es uno de los cinco alimentos beneficiosos para la salud. Fuente: Freepik

Otro alimento a tener en cuenta son las coles de bruselas, verduras que tienen alto contenido de nutrientes y son beneficiosas para la salud. Ofrecen un grupo completo de vitaminas, que incluyen vitamina A, vitamina C, vitamina K, potasio y ácido fólico. Al igual que otras verduras crucíferas, éstas tienen compuestos bioactivos, como los antioxidantes, que son sustancias químicas que ayudan a prevenir el daño celular dentro de su cuerpo. Debido a que algunas personas las encuentran amargas tenga en cuenta que puede reducir este sabor asándolas con un poco de aceite de oliva.

Los arándanos se encuentran en la lista de los llamados “superalimentos” debido a su gran concentración de antioxidantes pues, al igual que con las coles, aportan una cantidad superior a otros alimentos en tan solo 100 gramos. También ofrecen una buena dosis de vitamina A y fibra. Si los arándanos no están en temporada las puede sustituir otras frutas de color oscuro, como las cerezas, que sirven para cuidar tu salud.

En la lista elaborada desde Harvard se incluyen al yogurt griego y los arándanos.

Debes tener en cuenta y elegir entre los frutos secos, las almendras sin sal, las nueces y hasta los pistachos. Son un aperitivo saciante que proporciona una "infusión de aceites, proteínas y vitamina E muy saludables. Otro alimento saludable es el Yogur griego, que te permite obtener una dosis de probióticos saludables para el intestino, proteínas, calcio, magnesio, vitamina B12 y ácidos grasos esenciales.