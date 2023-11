¿Por qué mi perro no quiere comer sus croquetas y se ve desanimado?

El perro es el mejor amigo del hombre, estos animales nos sorprenden con su inteligencia y fidelidad, pues nos demuestran un enorme cariño y agradecimiento al estar en nuestras vidas. Sin embargo, como cualquier especie, es propenso a enfermedades y es difícil hacer un diagnóstico porque no nos pueden indicar sus dolencias, por ello hay que estar atentos a las señales de cualquier malestar en su salud y estar al corriente con sus vacunas y cuidados.

¿Qué pasa si mi perro está desanimado?

Hay muchas razones por las que tu perro puede estar desanimado, no necesariamente es un problema de salud grave, pero es importante que tomes nota de sus síntomas y los días que pasa decaído y sin comer, pues pasadas más de 48 horas es importante que lo lleves al veterinario para descartar cualquier enfermedad. Algunas de las causas más comunes son:

Malestar digestivo

Estrés

Depresión

Cambios en su comida, hogar

Ingirió algo indebido

Anorexia en perros

Cansancio y/o la edad

Desgana

Tu perro puede dejar de comer de la nada

Razones por las que tu perro no quiere comer croquetas

Si sumado a que tu perro está decaído y no quiere comer, hay más razones por las que su inapetencia se presenta, algunas no son tan graves y se le puede pasar después de un rato, pero si notas que no ha probado ni agua ni comida por más de tres días, podría estar sufriendo de un problema de salud grave.

Le cambiaste el alimento

Se aburrió de las mismas croquetas

Malestar estomacal

Obstrucción digestiva

Comió algo en mal estado

Las croquetas están viejas o secas

Inapetencia o anorexia

Calor

Estrés

Malestar en los dientes

Tumores renales

Alguna enfermedad

Tristeza

Cambiaste su dieta o lo malacostumbraste a darle de tu comida

Trata de tener un horario para que tu perro coma y se acostumbre, no le des mucho o dejes su plato lleno por horas, ya que las croquetas pierden su sabor y se ponen secas. Evita acostumbrarlo a otros alimentos como premios o darle de tu comida, si notas otros síntomas como vómito, diarrea, temblores, entre otros, lo debes llevar al veterinario en cuanto puedas.