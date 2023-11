¿Por qué salen las canas cuando eres joven? Las causas más comunes y cómo evitarlas

¿Te sientes viejo? Algunas de las señales de que ya estamos "grandes" son las arrugas, el cansancio, que ya te truene la rodilla o las famosas canas. Según los expertos, pueden comenzar a aparecer alrededor de los 35 años de edad y conforme se vaya envejeciendo. A los 50 es probable que nuestro cabello esté completamente blanco, conocido como canicie o acromotriquita, algo que a todos nos va a pasar, pero también podemos tener canas prematuras.

¿Por qué salen canas en el cabello?

Aunque es un signo natural de envejecimiento, la aparición de canas tiene una explicación. Nuestro cabello está pigmentando la mayor parte de nuestra juventud, pero conforme avanzamos a los 40 años comienza a sufrir cambios. En la raíz del cabello y folículos capilares se aloja una sustancia conocida como melanina, la responsable de pigmentar el cabello a través de células conocidas como melanocitos. Sin embargo, cuando su producción es escasa o disminuye, es cuando la aparición de canas se hace presente.

Dermatólogos, como la doctora Abril Martínez de la UNAM, explica que hay otras razones por las que aparecen las canas cuando eres joven. Uno de los motivos es estrés oxidativo, desequilibrio de las células, el humo de cigarro, la contaminación, estar expuestos a radiación o luz ultravioleta, tomar en exceso o drogarse, comer mal, no dormir bien o hacer ejercicio en exceso también nos afecta.

Otras causas de tener canas son:

Angustiarse mucho

Padecimientos hereditarios como síndrome de Waardenburg

El sistema inmune ataca los folículos y afecta la pigmentación debido a estrés o angustia

Los melanocitos nos protegen de las canas Créditos: Freepik

¿A qué edad comienzan a salir canas prematuras?

Aunque es común que las personas mayores de 30 años tengan canas, es posible que personas más jóvenes padezcan de canicie. Estas pueden aparecer en la niñez, adolescencia o en personas de 20 años en adelante, también hay casos donde las personas de 50 años no tienen ni un pelo blanco.

Algunas causas comunes de tener canas prematuras son:

Albinismo

Poliosis

Son hereditarias

Medicamento

Pielbadismo

Lunares

¿Es verdad que si te arrancas las canas te salen más?

Sentirnos viejos o comenzar a tener canas aún siendo joven puede hacernos sentir avergonzados y buscamos hacer lo posible por cubrirlas. Uno de los mitos es que si te arrancas una cana te van a salir más, pero es completamente falso, aunque recomiendan que no lo hagas para no desgastar el folículo capilar y ya no producir cabello en esa zona.

Algunos optan por pintarse el cabello con tintes para cubrir las canas, pero expertos recomiendan acudir con un experto, pues algunos productos como el amoniaco o el peróxido fragmentan el cabello y le quitan proteínas naturales, además no hay una cura para las canas prematuras o por la edad