Navidad energética: estos son los elementos que debes poner en tu arbolito para aprovecharla al máximo

Regalos de Navidad, Santa Claus y Reyes Magos llegan al árbol navideño durante las fiestas decembrinas, por lo que este elemento no puede faltar en casa. Además, es una tradición familiar que data de hace muchos años. Sin embargo, no todos lo adoran igual, algunos no les ponen esferas o luces, incluso hay quienes los prefieren naturales o sintéticos.

También existe debate sobre cuándo se debe poner el arbolito de Navidad, algunos lo hacen desde noviembre, otros lo hacen a la par del calendario de adviento o hasta el mero 24 de diciembre. Sin importar la fecha, se considera todo un ritual colocarlo, incluso poner la punta en forma de estrella.

También hay quienes prefieren poner decoraciones en el exterior, como inflables, nacimientos, series de luces, incluso un pie de árbol o algunos promocionales como villas navideñas, trenes, entre otros. Sin embargo, si quieres atraer buenas energías con tu árbol navideño, estos son los elementos que no deben faltar.

Adornos navideños para la abundancia Foto: Pixabay

3 Elementos que no pueden faltar en tu árbol para atraer buenas energías

Además de las tradicionales esferas, series y el listón en colores dorado, verde, plata y rojo, hay otros elementos que puedes colocar en tu árbol de Navidad. Algunos recomiendan que sea natural, ya que tiene una mayor conexión con la tierra para crear una mejor armonía. Además, toma en cuenta los siguientes consejos:

Distribuir de manera equitativa las series de luces, para tener un flujo de energía uniforme (de preferencia que sean luces blancas)

Incorpora siempre rojo, dorado y verde

Otros adornos que debes poner para atraer la energía a tu hogar con tu árbol de navidad son:

Campanas

Esferas de colores rojo y morado

Monedas chinas

Bastones o caramelos

Todos estos representan abundancia, buena suerte, frutos del árbol, buena energía, positivismo, riqueza, entre otros, por ello debes colocarlos si quieres atraer el dinero y la fortuna para el próximo año.