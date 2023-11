Elimina los juanetes con tres ejercicios que te ayudarán a controlar el dolor, te lleva menos de 10 minutos

Nuestros pies cargan con todo nuestro peso, literalmente, por ello hay que tener cuidado porque podemos sufrir de lesiones en el talón o la planta del pie. Caminar mucho nos puede causar molestias como heridas, sudoración, llagas o callos, pero también hay otro problema común: los dolorosos y feos juanetes.

De niño o adolescente seguramente usaste plantillas o zapatos especiales, esto porque muchos nacen con la planta del pie plana o con algún problema que a la larga puede representar una mala postura, dolor en rodillas o una mala pisada que causa afectaciones con el paso del tiempo, por ello es importante corregirlo. Incluso el sobrepeso tiene un impacto negativo debido al peso que soportamos al caminar, también algunos deportes pueden deformar o lastimar nuestros pies.

¿Por qué salen los juanetes?

El problema de los juanetes es provocado principalmente por un mal calzado o usar zapatos apretados. En el caso de las mujeres por vestir tacones altos. Este problema fue descubierto por primera vez por Cari Heuter quien lo denominó "hallux valgus" a la deformidad que se forma en el dedo gordo del pie.

Las mujeres son más propensas a tener juanetes, pues estadísticamente, por cada hombre hay cinco mujeres afectadas y se presentan a partir de los 40 años. Este problema no es más que una protuberancia o deformidad del dedo gordo que sobresale y llega a ser doloroso. Por ello es importante, además de la talla, elegir un calzado que sea cómodo, que no apriete y no quede flojo, pero que le de el espacio suficiente al pisar.

Sigue leyendo:

Embarazo saludable: estiramientos ideales para hacer en pareja

Los juanetes afectan a las mujeres Foto: Pixabay

Elimina los juanetes en menos de 5 minutos con estos ejercicios en casa

Algunas alternativas para eliminar los juanetes es una cirugía ortopédica, pero también es importante tener una rehabilitación para revertir la deformación del dedo gordo del pie. Hay algunos ejercicios que puedes realizar en casa y que son compartidos por un especialista en educación física.

Si sufrimos de juanetes es muy importante darle movilidad y flexibilidad a los dedos y articulaciones de los pies para que el problema no avance. Si tienes 10 minutos al día, realiza estos ejercicios antes de dormir para darle un descanso a tus pies, pues debes poner a trabajar la fuerza de tus dedos y el pulgar.