Embarazo saludable: estiramientos ideales para hacer en pareja

La etapa de embarazo conlleva diversos esfuerzos físicos de la madre, esto la puede llevar a sentir agotamiento y otros malestares relacionados con el peso que va adquiriendo. Y si tienes la indicación de tu médico para hacer algunos ejercicios que puedan ayudarte a sentirte mejor definitivamente tienes que hacerlos.

La actividad física durante el embarazo es primordial para bienestar de la madre y del bebé, sin embargo, las mujeres que no están acostumbradas a hacer ejercicio pueden sentirse más cansadas y con las articulaciones tensas durante esta etapa. Pero para ello, es fundamental que por lo menos practiquen algunos ejercicios de estiramiento para sentirse más aliviadas.

Tu pareja también se beneficiará | Foto: Instagram @vikikacosta

Estiramiento en pareja para embarazada

Estiramiento de cadera

Siéntense frente a frente, abran sus piernas a modo que la punta de sus pies toque la de su pareja. Tómense de los brazos, jala a tu pareja hacia enfrente y luego que él te jale a ti. En este movimiento se sentirá el estiramiento de brazos y cadera. Es importante que permanezcas 30 segundos en la posición.

Quédate al menos 30 segundos en cada postura | Foto: Instagram @vikikacosta

Estiramiento de piernas

Siéntate en la posición de mariposa y que tu pareja recargue sus manos en tus rodillas, debe poner el suficiente peso para que tus piernas se abran lo más posible. Mientras tanto tu debes tomarlo de las pantorrillas, aquí sentirás cómo se estira la parte de atrás de tus rodillas. Luego intercambien posiciones.

Siente el estiramiento en la parte de atrás de tus rodillas | Foto: Instagram @vikikacosta

Estiramiento de brazos

Siéntense de manera paralela mirando hacia el frente y tomen sus brazos por arriba de la cabeza. Primero con una extremidad y luego con el otro, con cada brazo tu pareja deberá jalar hacia su espacio, mientras tu colocas la otra mano junto a tu cadera pegada al piso.

Debe ser brazos por brazo | Foto: Instagram @vikikacosta

Estiramiento de espalda

Párense de espaldas y entrelacen sus brazos y deja que tu pareja te cargue de espaldas, hazlo hasta donde aguantes o sientas que ya se está haciendo un trabajo. Cuando tu lo cargues asegúrate de poner su peso en la espalda para evitar lesiones. Este es uno de los mejores estiramientos para el embarazo.

Cárgalo con la parte baja de tu espalda | Foto: Instagram @vikikacosta

¿Con qué frecuencia se pueden hacer estiramientos en el embarazo?

Estos ejercicios de estiramiento los puedes realizar diario, preferentemente por las mañanas para que te sientas más activa durante el día. Pero si por la noche sientes las piernas hinchadas o tus articulaciones tensas los puedes hacer dos veces al día y te sentirás mucho mejor.

¿Es malo hacer ejercicio durante el embarazo?

Siempre que el médico tratante lo haya autorizado no es malo, sin embargo, el ejercicio debe ser moderado y que no implique demasiado esfuerzo. Dependerán otros factores también, por ejemplo si no estabas acostumbrada a hacer ejercicio es probable que en esta etapa de cueste más trabajo, por lo que especialistas sugieren realizar deportes de bajo impacto.