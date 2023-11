¿Cómo retomar mi vida en pareja después de la llegada de un bebé?

Es común escuchar que cuándo llegue o nazca el bebé “resultará imposible continuar con la rutina” … y en parte es cierto, la llegada de un hijo representa un grado de responsabilidad que necesita más cuidados, tiempos y atenciones por lo que lógicamente solemos priorizar solo y únicamente sus necesidades dejando (lamentablemente) de lado nuestra salud y la de nuestra pareja.

Pese a que no afecta de manera inmediata, existen casos en los que la relación de pareja comienza a verse fracturada por “pensar” que ya no somos importantes o “pasamos a segundo plano”. Algo que debe quedar claro es que no debemos caer en ese tipo de pensamiento, pues mamá o papá en su instinto de protección, desean cuidar a alguien que no sabe cómo sobrevivir.

¿Cómo retomar mi relación después del nacimiento de mi bebé?

Debemos comprender que además de la llegada del bebé, hay cambios hormonales y corporales en las mujeres; El vientre creció y ahora en la intimidad resulta incómodo reconocer esa nueva corporalidad, sumado a ello, hubo heridas reales, ya sea si fue parto vaginal o cesárea, pero hay un proceso largo de recuperación que también forma parte de esa nueva realidad, pero eso no es todo.

Como si el dolor o recuperación corporal no fuera suficiente es necesario recordar que hay un proceso de duelo (por la mujer que se solía ser) y la parte emocional, la culpa, incluso la depresión se desarrolla en las mujeres y en algunos casos en sus parejas, lo cual dificulta por diversas aristas la conexión, intimidad y vida sexual de los nuevos padres.

Pero, a ver… Aunque el cuerpo no está al 100 para recuperar la intimidad sexual, si es posible llegar a ello de manera paulatina. ¿Cómo? ¡Simple! creando momentos de INTIMIDAD, pero de ese tipo de intimidad al final del día, en que estás con tu pareja viendo una serie, riendo o platicando cómo les fue en el trabajo, en la casa, con el bebé, etc.

No olvides platicar, preguntar sobre las emociones de tu pareja

Encuentra actividades divertidas: ver películas, salir a comer, dar un paseo juntos

Acepta tu cuerpo, así como sus cambios después del embarazo

Genera intimidad a través de un momento a solas (no sientas culpa por dejar a tu bebé encargado un ratito)

Respeta el cuerpo de tu pareja si expresa dolor (recuerda que está en proceso de recuperación tras el parto)

Escucha este episodio de ¡En la Mother, soy mamá! conducido por Montse Simó en el que conversó con el terapeuta Álvaro Medina:

Entonces retomar, así sea llegando del hospital, aunque sean cinco minutos, aunque sea cena rápido, pero en esa retomar, yo no le llamaría equipo, porque equipo están en igualdad de circunstancias, eso es un equipo, las tres partes, papá, mamá y el bebé, y la verdad es que no están en igualdad de circunstancias, el bebé depende 100% de ustedes, yo le llamaría la complicidad de la pareja, donde la pareja lejos de, qué haces tú, qué hago yo, ah ya te fuiste tú, ahora me toca irme yo, entonces se vuelve una lucha de poder, qué bueno que a ustedes les fue bien” Terapeuta Álvaro Medina

Por último acepta tu cuerpo (o el de tu pareja) ante los nuevos cambios, mímate, consiéntete, prepara ese té que te gusta y te relaja y encuentra cualquier pretexto para conversar con él o ella de lo que sucede, quieren y desean en conjunto.