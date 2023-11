Las 3 prendas de hombres que debes abandonar si tienes más 35 años, según algunos expertos en moda

Estos consejos pueden ayudarte si decides dejar atrás una etapa. Freepik

TikTok se ha vuelto la plataforma perfecta para compartir distintos temas de conversación y uno de los que ha llamado poderosamente la atención de las y los usuarios es el de la moda, ya que muchas expertas y expertos han logrado llegar a más personas por medio de esta red social para así dar consejos sobre las prendas en tendencia; es así como en los últimos días se ha vuelto viral la opinión de Jorge Gómez, quien asegura que después de los 35 años hay cierto tipo de ropa que debe eliminarse por completo.

3 prendas que los hombres deben evitar después de los 35 años

Jorge Gómez es un influencer que se ha dado a conocer a través de TikTok, de acuerdo con su perfil, en sus videos busca ayudarte a "vestir mejor", por lo que es muy común verlo dando consejos sobre moda masculina y uno de los metrajes que ha causado más revuelo entre los usuarios es en donde afirma que existen prendas que deben dejar de usarse una vez que has cumplido los 35 años y aunque esta es una opinión puramente personal, algunos hombres han coincidido con su pensamiento, por lo que aquí te comparto cuáles son estas prendas.

El joven se ha vuelto famoso por sus opiniones sobre la moda masculina.

Fotografía: TikTok/@jorgegomedz

Tenis de colores: de acuerdo con el influencer, usarlos te hace ver como un "chavorruco", por lo que es mejor sustituirlos por tenis de colores sólidos o botas en tendencia.

Playeras de fútbol: además de que estas suelen ser de jugadores que se encuentran retirados, el influencer afirma que éstas sólo deben usarse sólo durante partidos o para hacer ejercicio.

Jeans diariamente: aunque son bastante cómodos, el influencer explica que es momento de comenzar a usar pantalones compuestos de otras telas y combinarlos con prendas diferentes.

Aunque Jorge Gómez no da más explicaciones sobre el uso de estas prendas, muchos de los comentarios se volcaron en su contra, afirmando que la edad no es un determinante para vestirse con cualquier preferencia personal y aunque las tendencias puedan dictar ciertas reglas, cada persona es libre de elegir seguirlas o no, ya que lo más importante es la seguridad personal.

El influencer ha sido criticado por su particular opinión en la moda masculina.

Fotografía: TikTok/@jorgegomedz

