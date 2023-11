Suéter "oversize", así puedes llevarlo durante el invierno para estar a la moda y abrigada

Este año estuvo lleno de muchas tendencias que se inclinaron por prendas más cómodas y sueltas, es así como pudimos ver como los clásicos skinny jeans fueron reemplazados por los mom jeans, potencializando el estilo overzise y volviéndolo parte de la vida cotidiana y una de las prendas que más ha resaltado son los suéteres oversize, que se han convertido en un elemento clásico e imprescindible durante la temporada de otoño e invierno.

3 looks con suéter oversize que debes probar en la temporada de frío

Y es que su naturaleza abrigadora y su comodidad los convierten en la elección perfecta para combatir el viento helado que caracteriza esos días invernales en la ciudad, convirtiéndose en una audaz declaración de estilo que siendo combinada con distintas prendas, nos brinda looks icónicos y dignos de una pasarela urbana. Así que si aún no sabes cómo incorporar esta prenda a tu clóset, aquí te dejo tres estilos que debes probar.

Algunas personas pueden considerar que los suéteres oversize presentan el riesgo de no favorecer nuestra figura, pero cuando se combinan de manera adecuada son un acierto asegurado.

Fotografía: Pinterest.

Suéter oversize con pantalones de piel

La tendencia atemporal del total black se adapta perfectamente a los suéteres oversize, demostrando que la comodidad no está peleada con la elegancia; de acuerdo con las expertas, optar por tonalidades oscuras no solo brinda un toque chic, sino que también permite experimentar con texturas y accesorios para elevar el conjunto. De la misma forma, la combinación de las texturas de ambas prendas añade mucha dimensión a tu look y demuestra que buscas una propuesta arriesgada.

Para un look aún más impactante, la incorporación de stilettos añade un toque de sofisticación, equilibrando a la perfección la informalidad del suéter con la elegancia de los zapatos.

Fotografía: Pinterest.

Traje sastre con suéter oversize

Si buscas la combinación ideal entre comodidad y estilo llamativo, apuesta por un suéter oversize y para añadir interés a tu conjunto, opta por contrastes que resalten la prenda, eligiendo un suéter en un color llamativo y combinándolo con un traje en tonos neutros, según las expertas, este contraste no solo agrega dinamismo al look, sino que también permite que el suéter oversize se convierta en la pieza central de tu atuendo.

Completa el conjunto con unos deportivos para lograr un equilibrio entre lo casual y lo elegante, creando así un outfit perfecto para captar todas las miradas.

Fotografía: Pinterest.

La mejor forma de usar un suéter oversize en invierno

Suéter oversize como vestido

Finalmente, las expertas en moda se han mostrado encantadas con este giro hacia las prendas de invierno ya que el usar un suéter oversize como vestido añade mucha versatilidad a la prenda, logrando un equilibrio entre comodidad y estilo; puedes combinarlo con unas medias afelpadas y botas para mantener un toque de sofisticación y evitar que las bajas temperaturas arruinen tu outfit, además puedes complementarlo con una bolsa espectacular que añada un toque de elegancia y funcionalidad.

Estos elementos no solo potenciarán tu outfit, sino que también te permitirán destacar con confianza tu estilo único y personalizado.

Fotografía: Pinterest.

Estos estilos te permitirán sacar el máximo partido a tus suéteres oversize, convirtiéndolos en tus aliados infalibles para triunfar en cualquier escenario urbano con un toque de elegancia. La clave radica en combinar estos suéteres de manera estratégica para lograr un aspecto chic y contemporáneo, desde opciones monocromáticas hasta combinaciones con tonos neutros y accesorios llamativos, cada elección contribuirá a que tu suéter oversize se convierta en una pieza central de tu outfit. Además, puedes experimentar con capas, como chaquetas estructuradas o bufandas, para añadir más profundidad y estilo a tu look invernal.