Salud cardiovascular: 5 ejercicios de bajo impacto para mejorarla

De acuerdo con el Centro para el Control de y la Prevención de Enfermedades, hacer actividad física regularmente puede ayudarte a mantener fuertes las habilidades para pensar, aprender y tener buen juicio con el pasar de los años. Asimismo, puede reducir tu riesgo de depresión y ansiedad, al igual que ayudarte a dormir mejor.

Sin embargo, no todas las personas tienen el gusto o la capacidad de realizar la misma cantidad e intensidad ejercicio. Por ejemplo, los adultos mayores pueden beneficiarse de actividades físicas de bajo impacto para mantener su salud y calidad de vida, pues éstas reducen el riesgo de lesiones en las articulaciones y los músculos. Cabe resaltar que antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, es importante consultar a un profesional de la salud, especialmente si se tienen condiciones médicas preexistentes.

No todas las personas tienen el gusto o la capacidad de realizar la misma cantidad e intensidad ejercicio. Foto: Pexels

5 ejercicios de bajo impacto

A continuación, se presentan cinco ejercicios respaldados por datos científicos, con la opinión del Dr. Carlos Suárez, ortopedista especialista en cirugía de cadera y rodilla.

Caminata Ligera

Según un estudio en el "Journal of Aging and Physical Activity", la caminata ligera mejora la salud cardiovascular en adultos mayores. El Dr. Suárez recomienda caminar al menos 30 minutos al día, ya que fortalece los músculos de las piernas y promueve la circulación sanguínea.

Yoga

El yoga es excelente para mantener la movilidad de las articulaciones y reducir el estrés. Puede ayudar a prevenir caídas y mejorar la postura. La práctica regular del yoga ha demostrado aumentar la flexibilidad y el equilibrio en adultos mayores, según un estudio en "The Journal of Alternative and Complementary Medicine".

El yoga puede ayudar a prevenir caídas y mejorar la postura. Foto: Pexels

Natación o Aeróbicos en el Agua

Los ejercicios acuáticos reducen la presión sobre las articulaciones, mejorando la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular en adultos mayores, según un estudio en "The American Journal of Sports Medicine". El agua proporciona un soporte suave para las articulaciones y permite un rango completo de movimiento.

Ejercicios de Resistencia con Bandas Elásticas

La investigación en "The Journal of Gerontology" muestra que los ejercicios de resistencia con bandas elásticas aumentan la fuerza muscular en adultos mayores y mejoran la función física. Estas bandas son una forma segura de fortalecer los músculos sin poner estrés en las articulaciones.

Tai Chi

Este ejercicio mejora el equilibrio, la flexibilidad y la calidad de vida en adultos mayores, según un metaanálisis en "Archives of Physical Medicine and Rehabilitation". Esta disciplina milenaria fomenta la armonía entre mente y cuerpo, ayudando a prevenir caídas y mejorar la postura.