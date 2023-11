El atún forma parte de la dieta de los mexicanos no solo por ser muy saludable, también es muy popular por su bajo precio, su variedad de marcas y su versatilidad a la hora de cocinarlo.

El atún y el salmón parecen dos alimentos completamente infofensivos para la salud y los concebimos como dos platillos saludables. Al menos eso se pensaba hasta ahora, pues una experta apunta a que deberíamos eliminarlos de nuestra dieta por contener elementos que podrían poner en riesgo la salud y desatar enfermedades graves en el futuro.

En entrevista para el podcast de Oso Trava, la especialista en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Nathaly Marcus afirma que ha tenido pacientes con enfermedades autoinmunes, cáncer y problemas neurológicos que acostumbraban consumir atún y salmón por las concentraciones de mercurio en estos alimentos:

"El atún y el salmón están llenos de mercurio. Son peces que tienen muchos años en el mar y se llenan de hidrocarburos que llegan al mar, por lo que se convierten en alimentos muy tóxicos"

Al parecer, la toxicidad de estos peces se deriva de los hidrocarburos que llegan al mar y las especies los absorben, llenándose de toxinas que luego el humano consume y daña su salud sin darse cuenta.

¿Qué provoca el mercurio en el cuerpo?

El consumo de mercurio puede provocar daños a los sistemas nervioso, inmunitario y digestivo. Además de dañar la piel y los pulmones. Este elemento se encuentra de forma natural en el mar y está presente en cada tipo de pescado que podamos consumir. Está comprobado que entre más grandes son los peces, más concentración de mercurio pueden tener.

¿Qué comer para sustituir el atún y el salmón?

Nathaly Marcus recomienda el consumo de peces que no viven mucho tiempo en el mar como sardinas, macarela, anchoas, boquerones, robalo, huachinango y lenguados. Pescados que no son grasosos y que traen mejores beneficios a la salud por no contener toxinas.

Ante cualquier duda sobre el consumo de atún y salmón, consulta con tu nutriólogo de cabecera.

¿Cuáles son los beneficios de comer salmón y atún?

El salmón tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3, además de ser una gran fuente de proteínas y minerales. Su consumo contribuye a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, y ayuda al buen funcionamiento de la tiroides y el intestino. Contiene Vitamina D, hierro y calcio que contribuyen a fortalecer los huesos.

¿Qué beneficios tiene comer atún?

El atún también contiene altos niveles de ácidos grasos omega 3 y es una proteína de alto valor nutrimental. Su consumo ayuda a aumentar la masa muscular y a mantenerse saciados por más tiempo. Tiene propiedades antiimflamatorias y es excelente para la salud cardiovascular.