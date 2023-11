¿Te manipulan o se disculpan? Así reaccionan los gatos cuando te enojas con ellos

Las diferencias entre gatos y perros son abismales, pues aunque ambos sean fieles compañeros, lo cierto es que mientras los perros son más encimosos y juguetones, los gatos son independientes y, si bien les gusta explorar y divertirse, no necesitan de los humanos para pasar horas de entretenimiento, mientras que los lomitos son más felices si se les dedican horas de atención, pero ambas especies tienen algo en común y es que no les gusta que estés enojados con ellos.

Al ser unos animalitos muy ágiles, los mininos suelen meterse en problemas cuando se trata de mantener los objetos elevados en su lugar, pues en ocasiones con su cola o su cuerpo terminan tirándolos, no porque sean maldosos, sino porque literalmente "se les fue una pata", algo que en muchas ocasiones provoca la ira de sus dueños, quienes para expresar su inconformidad optan por ignorarlos, algo que podría desatar actitudes determinadas en tu gatito.

A los michis no les gusta que sus "Karens" estén enojadas / Foto: Pixabay

¿Los gatos se disculpan o no sienten culpa?

Hay que aclarar que los gatos no sienten culpa porque no ven propiamente mal lo que los humanos catalogan como desobediencia o actos de molestia, por lo cual no son incapaces de sentir remordimiento por lo que hicieron, sin que esto les impida percibir que te han perturbado, ya que es muy probable que tu actitud hacia ellos cambie de forma abrupta, por lo cual comienzan a mostrar actitudes que podrían catalogarse como "sobornos" o "mimos forzados" para que no puedas pasar mucho tiempo enojado con ellos.

Así que, en efecto, no es que tu michi se disculpe contigo, sino que en realidad no quiere darte la libertad de elegir estar molesto, así que recurre a sus mejores técnicas de manipulación para que termines cediendo ante su ternura, muy similar a como lo haría un ex tóxico, sólo que sin la maldad y el narcisismo.

¿Tú logras resistirte a los encantos de tu gatito? / Foto: Pixabay

Así te manipulan los gatos

A pesar de su independencia, los gatos valoran muchísimo su conexión con sus humanos, por lo cual una vez que esta se encuentra en peligro no dudan en tratar de arreglar el vínculo, no en forma de disculpa, sino a manera de verificar que todo está bajo control y los sigues amando tanto como ellos a ti. Pero ¿cómo manipulan los gatitos? en general se pueden identificar cinco formas las cuales son:

Ronronear intensamente. Parpadear lentamente (o hacerte ojitos dormilones). Lamerte o acicalarte. Frotarse contra ti. Acostarse cerca de ti boca arriba, dejando expuesta su panza (ya que esta es su posición más vulnerable y al adquirirla quieren que notes el nivel de confianza que te tienen).

¿Alguna vez has sucumbido a la manipulación de un minino? / Foto: Pixabay

