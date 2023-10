Uñas efecto sweater: 7 diseños para lucirte en Navidad, serás la envidia de las fiestas

Los cascabeles de la Navidad comienzan a sonar y es momento para que comencemos a ponernos al estilo de la temporada, porque no debemos olvidar que un buen look invernal también va acompañado de unas uñas navideñas, así que es momento de que vayas escogiendo el modelo que usarás para el mes de diciembre.

Los colores, diseños y tendencias de uñas navideñas serán muy variaros, hay desde las uñas de cristal, de gel, acrílico, con dibujos, brillos y el glitter no puede faltar. En cuanto los tamaños y formas, las uñas postizas largas siempre serán el top número uno pero eso no quiere decir que no puedes hacerte un diseño fabuloso en tus uñas naturales o cortas. Por eso nos adelantamos y buscamos para ti los diseños más espectaculares para la temporada decembrina y encontramos el efecto sweater que hasta hará que tus uñas se vean abrigadas y calientitas.

El rojo es el color predilecto de la Navidad | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los diseños de uñas efecto sweater que se van a usar esta Navidad?

La temporada llega con todo y por delante trae los colores de la Navidad; el rojo, blanco, gris, dorado y plateado. El efecto sweater se caracteriza por ser muy similar a un suéter de punto, incluso se pueden ver los bordados en tus uñas igual que como los tiene la prenda. Sin duda alguna esta es una de las técnicas más hermosas y llamativas de la estación.

Uñas para Navidad elegantes y lindas

La tendencia para esta temporada serán las uñas de sweater, pero para una o dos uñas, no para todo el manicure. Este modelo por ejemplo usó los colores de temporada y le agregó el toque girly agregando rosa palo, en cuanto a los detalles se dibujaron unos copos de nieve y en otra de las uñas hay unas pequeñas burbujas alusivas a las esferas del árbol de navidad. La técnica sweater se colocó en color gris y destaca muy bien con la gama de tonos en estas uñas navideñas.

El tono rosa le da un toque lindo a tus uñas de navidad | Foto: Pinterest

Uñas largas de Navidad

Este impactante diseño de uñas llevó el nail art a otro nivel, aquí se usaron uñas con punta oriental, y el clásico rojo muy representativo de la temporada. Además se realizó un dibujo perfectamente elabora a mano alzada y pincel, la técnica sweater se usó en una sola uña y se ve exactamente igual que la tela del suéter, también se diseñaron copos de nieve con base de fondo blanca y roja.

Combina el rojo con el blanco y será una excelente idea | Foto: Pinterest

Uñas rosas de Navidad

Para quienes les agradan los personajes de Navidad este modelo es ideal, además el efecto sweater se colocó de tal forma que parece un suéter trenzado con estambre. La combinación de colores combinan perfectamente con el muñeco de nieve azul, tono que se usó para dar la apariencia del clima frío, este es un dibujo en relieve realizado con acrílico, y en las demás uñas se realizaron copos de nieve que le dan un toque original y creativo.

Agrega elementos alusivos a la Navidad como monos de nieve o copos | Foto: Pinterest

¿Cómo decorar uñas de navidad?

Hay muchos elementos que puedes agregar esta Navidad, detalles como esferas, brillos, copos de nieve, Santa Claus, estrellas, árboles de Navidad, muñecos de nueve, botas navideñas, son algunos de los elementos que harán que tu manicura navideña destaque este 2023.

Para quienes prefieren estilos de uñas largas | Foto: Pinterest

El color vino también se usa en esta temporada | Foto: Pinterest

Un modelo, creativo, espectacular en color rosa palo y blanco | Foto: Pinterest

