Long shaggy, es el corte de cabello que reinará durante el otoño; ya es el más pedido en las estéticas

El otoño trae consigo una nueva tendencia en cortes de cabello: el Long Shaggy. Este estilo, que combina la elegancia del corte largo con la frescura del shag, se perfila como el favorito de la temporada. Su versatilidad permite a las mujeres lucir un look desenfadado o sofisticado, según la ocasión. Además, su facilidad de mantenimiento lo ha convertido en la elección número uno en las estéticas.

No te quedes atrás y descubre por qué el Long Shaggy es el corte que reinará durante los próximos meses, pues después de descubrir lo versátil que es y lo mucho que le favorece a los cabellos finos, gruesos, lacios y delgados, querrás darle una oportunidad para lucirte este otoño. La mejor parte es que no hay restricción de edad, así que no pierdas la oportunidad de lucirlo a tus 20 años con un estilo moderno o a los 50 con un toque más elegante.

Lúcete con el pelo corto. (Foto: Pinterest)

Por qué el Long Shaggy es la tendencia de cabello del otoño 2023

Existen muchas tendencias de moda y belleza para el otoño, pero en lo que refiere a los cortes de cabello el long shaggy llegó para ser la competencia directo del estilo bob, mismo que es el favorito de muchas. Entre las razones por las que esta tendencia es la preferida del momento destaca que le favorece a todos los tipos de melenas y de rostros, además que siempre se puede ajustar a tus gustos y necesidades.

Pues sus capas se pueden llevar desde cortas hasta medianas para que lleves el corte a la altura que desees, en especial si no quieres sacrificar todo el largo de tu cabellera, aunque eso sí, jamas debe de superar la altura de las clavículas. Lo ideal es llevarlo desde dicho largo y un mínimo de los hombros para conseguir ese efecto desordenado que no está peleado con la elegancia.

Así se ve el corte en sus versiones más largas. (Foto: Pinterest)

Características del corte Long Shaggy

Así que si quieres cortarte el cabello y lucir trendy este otoño deberás de darle una oportunidad al long shaggy del que te contamos todos los detalles infalibles para que vayas a la estética a realizarte ese esperado cambio de look con el que lucirás radiante y moderna. Cabe destacar que este estilo tiene muchas características que lo hacen perfecto para la temporada y darle un cambio radical a la melena.

Lo primero y más importante es que se debe de llevar una cabellera mediana con capas, es por ello que se sugiere que el largo máximo sea a la altura de las clavículas como es el caso del Clavicut. Por otro lado, lo que le da forma al corte son las capas que no deben de ser perfectas, ya que lo asimétrico y las irregularidades son las que logran el efecto desenfadado en la melena.

Con estas características es muy fácil lograr que tu cabello se convierta en tu nueva personalidad y es que te podemos asegurar que para nadie pasará desapercibido que "tiene vida propia". ¿La razón?, que le otorga mucho volumen y movimiento a la melena hasta convertirla en la parte central de tu look.

El cabello rizado es perfecto para llevar este estilo. (Foto: Pinterest)

Flequillo: el complemento perfecto para el Long Shaggy

Aunque los expertos en las estéticas aseguran que toda la textura que se le da al pelo con los detalles de este corte, es importante que también se tome en cuenta que para lucirlo a la perfección siempre se puede agregar un flequillo que se adapte a tu tipo de cara y con el cual lograr el complemento magnífico. Por supuesto, la idea es mantener esa imagen desenfadada, así que no dudes en llevarlo por arriba de las cejas, lateral o de cortina para que se integre a las capas del long shaggy.

El futuro del Long Shaggy: ¿seguirá siendo tendencia en 2024?

La reciente popularidad de este estilo ha llevado a que muchas amantes de la belleza se pregunten si el long shaggy tendrá futuro o si por el contrario es una moda pasajera en la que no vale la pena invertir. Afortunadamente, los estilistas nos han dejado claro que al ser el favorito del otoño, no sólo se llevará durante esta temporada, sino que se alargará hasta el invierno, es decir, que seguirá vigente en el 2024. ¿Le darías una oportunidad?

