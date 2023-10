Leo, qué suerte va a tener este signo del zodiaco hoy 3 de octubre, según el Tarot

Uno de los signos zodiacales que tendrán mejor suerte durante la primera semana de octubre son los leones, ya que estos al fin van a poder pasar de página y darle la bienvenida a una época en la que la prosperidad, el amor y la alegría llegan a su vida para quedarse mínimo hasta el fin de año.

De acuerdo con la titular del canal de YouTube identificado como "Tarot de Tallulah", esta semana, Leo va a estar enfrentando una racha llena de buena fortuna en todos los ámbitos, aunque es posible que también se vea interceptado por un amor del pasado que se alejó de su vida hace algún tiempo o lo engañó en algún sentido, algo que podría hacerlo elegir entre avanzar hacia el futuro o darle otra oportunidad al pasado.

Leo, como siempre, vas a salir victorioso de tus batallas internas / Foto: Pixabay

Leo, esto te espera el 3 de octubre, según las cartas

Siguiendo con las predicciones de la YouTuber enuncia, la primera carta que sale en tu lectura del tarot es la fortaleza, seguida de la carta de los amantes y el rey de copas, combinación que indica que en el terreno sentimental vas a tener mucha química con tu pareja, la cual no sólo vendrá de la atracción física, sino de la conexión mental y psíquica que comparten. Y en caso de que no tengas pareja, es posible que tengas citas, con personas de tu presente y reencuentros con algún interés romántico que por una u otra situación no logró llegar al terreno del romance en el pasado.

El seis de bastos indica una victoria, por lo cual, se espera que este 3 de octubre vivas un momento de alegría derivado de un logro que puede ser desde el ámbito profesional hasta económico, de manera que estarás rodeado de buena fortuna en todos los rubros de tu vida, así que es momento de decirle adiós a esos pensamientos de pesimismo que no te dejaban avanzar y te mantenían preso de la monotonía, tú eres un león y debes apoderarte de tu destino como la fiera que llevas dentro.

Leo, la suerte está de tu lado esta primera semana de octubre / Foto: Pinterest

¿Qué le depara el futuro a Leo, según el Tarot?

Las cartas indican que los leones del zodiaco van a ser muy halagados en el futuro cercano, algo a lo que ya están acostumbrados, sin embargo, es importante que tomen estos comentarios de una manera positiva y no para agrandar su ego, ya que esto podría resultarles contraproducente a la larga, pues de lo que se trata es de mantener una buena y positiva circulación de energía.

El ocho de espadas, el ocho de bastos y el as de oros son un indicio de que últimamente estas atiborrado de tareas, las cuales pueden empezar a nublar tu juicio, por lo cual, la recomendación del universo es que vayas paso a paso en tus proyectos y no te estreses por cuestiones que aún no ocurren. Además, es posible que puedas adquirir un producto que te ayudará a solucionar problemas, los cuales pueden ser tecnológicos, en caso de que se trate de pendientes escolares o laborales, de manera que, en general saldrás muy bien librado de este periodo rodeado de estrés que venías atravesando.

Elementos de la suerte para Leo

Signos zodiacales compatibles : Géminis, Escorpio y Sagitario

: Géminis, Escorpio y Sagitario Números de la suerte : 1 28, 32, 40 y 53

: 1 28, 32, 40 y 53 Colores para vestirte : Azul marino, beige y naranja

: Azul marino, beige y naranja Mensaje celestial para Leo: "Acciones diferentes, traen resultados diferentes; deja de aferrarte a las soluciones que ya conoces, sal de tu zona de confort y reta a tu creatividad".

Leo, estás a punto de salir de un bloqueo creativo que te tenía preso desde hace semanas / Foto: Archivo

