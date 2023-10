3 técnicas infalibles y caseras para hacer que la ropa en tus cajones siempre huela rico

La ropa puede oler mal incluso después de lavarla debido a diversas razones, como la humedad y la acumulación de bacterias y hongos, esto debido a varios factores, pero el principal es porque la ropa no se seca completamente en la lavadora o la secadora, por consecuente la humedad residual puede dar lugar a la proliferación de bacterias y hongos que causan malos olores.

Esto puede complicarse aún más con factores que incrementan la probabilidad de que se den malos olores, por ejemplo, si no se usa suficiente detergente o no se lava la ropa a una temperatura adecuada, es posible que no se eliminen todas las bacterias y los olores. Esto empeora si guardas la ropa en un lugar húmedo, como un armario sin ventilación, la humedad ambiental puede contribuir a que la ropa huela mal.

La ropa puede tener un mal holor por diversos motivos. Foto: Freepik

¿Cómo evitar que la ropa huela mal?

Trata de secar la ropa al aire libre siempre que sea posible, la luz solar y la brisa ayudarán a eliminar la humedad y los malos olores. Además, no dejes la ropa húmeda en la lavadora o la secadora durante mucho tiempo después de que terminen los ciclos. Saca la ropa y cuélgala o dóblala inmediatamente para evitar la humedad residual.

Posteriormente debes guardar la ropa en un lugar seco y bien ventilado, para ello puedes usar bolsas de tela o cajas de almacenamiento que permitan la circulación de aire. Siguiendo estos consejos, puedes evitar que tu ropa huela mal y mantenerla fresca y limpia después del lavado, sin embargo, existen trucos caseros para aromatizar tus prendas una vez que estén secas, para ello, te damos las siguientes recomendaciones.

¿Cómo aromatizar la ropa en mis cajones?

Puedes hacer bolsitas de sachet llenas de hierbas aromáticas, como lavanda, romero o eucalipto, o incluso con especias como canela, posteriormente coloca estas bolsitas en los cajones o entre las prendas en el closet y tendrás olores deliciosos, pues las hierbas y especias liberarán gradualmente sus fragancias, manteniendo la ropa con un aroma fresco y agradable.

Elige un aceite esencial que huela delicioso, como la hierbabuena. Foto: freepik

Otra técnica similar que sin duda amarás por lo efectiva que es a través del uso de aceites esenciales, para ello, agrega unas gotas de aceites esenciales en bolas de algodón o en pañuelos de tela. Posteriormente coloca las bolas de algodón o pañuelos en el closet o los cajones y listo, estos aromas como el de lavanda, limón o cedro pueden proporcionar un aroma fresco y duradero a tu ropa.

Por último, otra gran alternativa es comprar o crear perchas o ganchos aromáticos, para que huela delicioso, debes rociar las perchas con una mezcla de agua y aceites esenciales o colgando bolsitas de hierbas aromáticas de los ganchos, estas mantendrán la ropa con un agradable olor mientras cuelgan en el closet. Recuerda experimentar con diferentes hierbas y aceites esenciales para encontrar la fragancia que más te guste.

