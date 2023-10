VIDEO: Kristal Silva tiene el tutorial de maquillaje para lucir aterradora y sexy este Halloween

Las fiestas de Halloween ya están aquí y el único requisito que todos debemos de seguir es presentarnos a cada evento con un disfraz que además de estar en tendencia nos ayude a robarnos todas las miradas gracias a una imagen aterradora y sexy, dos de los aspectos básicos de la temporada. ¿Pero cómo lograrlo?, la respuesta nos la dio Kristal Silva en su última publicación de Instagram.

A sus 31 años la modelo y conductora de "Venga La Alegría" se lució con un clásico disfraz que es perfecto para Halloween o para el Día de Muertos; se trata de una caracterización de payasita en loa que mezcló un toque cautivador gracias al maquillaje, pero en el que no se descuidó ese estilo aterrador que se debe de llevar en estos días. Una de las mejores partes de tomar inspiración de su look es que no necesitas un disfraz elaborado, pues el make up será la pieza clave para triunfar en cada reunión.

¿Le robarías el look?, así de icónica te verás. (Foto: IG @kristalsilva_)

Tutorial de maquillaje para ser una payasita este Halloween, según Kristal Silva

Desde su cuenta oficial de Instagram, la exreina de belleza mexicana compartió un corto video en el que dejó ver el tutorial paso a paso de cómo lograr un maquillaje icónico, femenino, terrorífico y que además nos ayude a resaltar las facciones gracias a un delineado de impacto que resalta la mirada y la hace más cautivadora, es decir, ese toque sexy que necesita cualquier look en esta época del año.

Así que si para los próximos días quieres robarte todos los reflectores al estilo de Kristal Silva y no sabes por dónde comenzar, a continuación te dejamos todos los pasos que siguió para lograr el maquillaje perfecto para esta época del año y con el que sorprendió a sus seguidoras de redes, quienes afirmaron recrearán este estilo. ¡Dale una oportunidad y conquista el Halloween!

En minutos tendrás el resultado perfecto. (Foto: IG @kristalsilva_)

Aunque en su tutorial la conductora ya se mostró con el rostro cubierto de base, los siguientes pasos te harán triunfar, así que no dudes en seguirlos y ganar esos concursos de disfraces.

Aplica tu corrector, base y contornos de forma habitual.

Con sombras rosas dale ese toque femenino a tu imagen, aunque para crear ese efecto agrandador en los ojos combínalo con un poco de dorado en la zona de los párpados, ¡no te olvides de laminar tus cejas!

Toma tu delineador negro y traza el clásico cat eyes para alargar tus ojos.

Con el mismo delineador haz de tu delineado el más impactante al combinar el estilo de los payasos con el de un arlequín. Para lograrlo, Kristal Silva añadió uno flotante en los párpados y cerca de los ojos, así como uno más en los párpados inferior. La clave está en jugar con el grosor y darle formas puntiagudas.

¿Notas ese estilo cautivador? (Foto: IG @kristalsilva_)

No te olvides de aplicar rubor para mantener ese estilo icónico.

En la punta de tu nariz marca un círculo rojo y rodéalo con un contorno negro para renovar la tradicional forma de la nariz de payaso.

Para continuar con tu disfraz sexy punta tus labios con un tono rojo mate y delinea los contornos de color negro, además que deberás alargar las comisuras para mantener ese estilo aterrador de los payasos.

¿Te gusta el resultado? (Foto: IG @kristalsilva_)

¡Y listo!, así de fácil podrás lucirte como Kristal Silva este Halloween con un look aterrador, pero en el que no se descuide ese lado seductor con el cual triunfar. Por último es importante recordarte que puedes llevar desde el disfraz más elaborado hasta las prendas básicas del clóset que te ayuden a lograr el atuendo. ¡Y no te olvides del peinado!

