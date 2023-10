¿Por qué todos están usando las pulseras de ojos turcos? Así es como te protege este poderoso amuleto

Hay un dicho popular que señala que "no eres monedita de oro para caerle a todos bien" y lo cierto es que su aplicación es bastante certera, pues, en ocasiones, por alguna u otra razón nuestra vibra energética no comulga con la de otras personas y esto hace que además de que no haya "clic" entre dichos individuos se desarrolle un mal de ojo, muchas veces involuntario que puede provocar entre lo receptores desde dolores de cabeza hasta alteraciones del sueño.

Pero si tienes lo que se conoce como un "espíritu pesado" y tiendes a causar malas impresiones o envidias, no todo está perdido, ya que existe un amuleto milenario que te puede ayudar a frenar los ataques energéticos voluntarios o involuntarios de los que eres presa día a día. Esto en atención a que, en muchas ocasiones las personas no te "ven feo" con el objetivo de hacerte un daño, sino que simplemente tienen "una mirada pesada" que hace que tengan descargas energéticas negativas que no pueden controlar, pero que tienen el mismo efecto que el mal de ojo intensional.

Es común que estas pulseras se presenten en color azul o rojo / Foto: Pinterest

¿Para qué sirve las pulseras de ojos turcos?

El amuleto que te protegerá del mal de ojo, las envidias y los ataques energéticos es nada más y nada menos que las clásicas pulseras de ojitos que puedes encontrar en bazares, tianguis y mercados. Aunque también es posible que tengan una presentación más pomposa que vaya de la plata al baño de oro. Sin embargo, el material preferido para la garantizar la efectividad de la protección de este accesorio es el vidrio, ya que una vez que se llena de malas energías se rompe, no obstante algo que en general pasa con este tipo de pulseras es que se revientan cuando ya acumularon demasiadas malas vibras.

También conocidas como pulseras de nazar, este tipo de amuleto se puede presentar en diferentes colores, siendo el azul y el rojo los más comunes. Pero lo que pocos saben es que cada tonalidad tiene su propio significado espiritual que ayuda a determinados fines.

Estos son los significados con los que son asociados los ojos turcos, según su color / Foto: Pinterest

Pulseras de ojo turco: beneficios y limpia

El ojo turco no sólo puede ser llevado en pulseras, sino que en general es utilizado para limpiar la vibra energética de un lugar, por lo cual puede colgarse a la entrada de una casa para desviar las malas energías, en el centro de un negocio para cuidar la economía y atraer la prosperidad o en el área de trabajo para alejar las envidias.

Estas son las pulseras que más pueden protegerte de las malas energías / Pinterest: @lorenzamx

Sin embargo, las pulseras de ojos turcos son más comunes debido a que atienden a una protección personal que evita que seas objeto de ataques energéticos que te provoquen malestares como cambios de humor, miedo, nerviosismo o cansancio extremo, algo que también es común remediar con una limpia de huevo, según algunas creencias populares. No obstante, este tipo de limpia puede provocar que quien la realice absorba un poco del mal que alivio, por lo cual se recomienda el uso de estos amuletos de protección para evitar debilitar el campo energético de aquella persona que se ofrezca a hacerte una limpia.

Este tipo de pulseras son muy comunes en joyerías y tiendas de bisutería / Pinterest: @gildana1907

Y hablando de limpias, es importante que sometas a tu amuleto a un baño de luz de luna llena, al menos una vez al mes, algo que va a ayudar a que las malas energías de tu amuleto se transformen y liberen, dejando a tu pulsera lista para seguir protegiéndote de los males de ojo. Lo único que tienes que hacer es colocar tu amuleto en un plato blanco con sal y dejarlo toda la noche a la luz de la luna, al día siguiente lo enjaguarás bajo el chorro del agua de la llave y lo usarás como de costumbre.

SIGUE LEYENDO:

Así puedes limpiar tu joyería de plata de forma eficaz y rápida, es el truco que los expertos utilizan

¡Insólito! Esta planta te ayudará a concentrarte y sacar 10 en tus exámenes